Без огонька. Ломаченко и Поветкин легко расправились с британцами - Советский спорт
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01 сентября 2019 02:03БоксУсачев Владислав

Без огонька. Ломаченко и Поветкин легко расправились с британцами

Украинец Василий Ломаченко и россиянин Александр Поветкин одержали победы в Великобритании над местными боксерами.

Обладатель поясов WBA и WBO из Украины в 12 раундах перебоксировал Люка Кэмпбелла, а российский тяжеловес расправился с Хьюи Фьюри – двоюродным братом экс-чемпиона Тайсона Фьюри.

ПОВЕТКИН СТАРШЕ, НО ВЫНОСЛИВЕЕ

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В стартовом раунде состоялась традиционная разведка, а первым опасное попадание на свой счет записал Поветкин. К концу раунда правый прямой прошел у Фьюри. Со второго раунда российский тяжеловес приступил к более плотной бомбардировке, он стал теснить англичанина к канатам и проводить выборочные атаки, но и Фьюри тоже отвечал: у него лучше получалась борьба в клинче и удары на отходе.

В следующем раунде боксеры изрядно напропускали. Комбинации Поветкина состояли максимум из трех ударов, а Фьюри безуспешно пытался держать россиянина на дальней дистанции, но успевал найти для себя выгоду даже когда Александр шел на сближение. И только в четвертом раунде явное преимущество перешло на сторону одного из боксеров. У Поветкина прошли два мощных удара в голову. Даже показалось, что Хьюи немного потрясен, но в итоге британец выдержал натиск.

В пятом раунде создалось впечатление, что Поветкин устал больше соперника, но при этом именно россиянину удавалось показывать красивую защиту, а Фьюри целыми комбинациями «резал» воздух. Ближе к концовке Александр попал британцу точно в подбородок и эти три минуты у соперника «украл». Но в следующих раундах преимущество было у местного боксера. Хьюи успокоился и стал спокойно подпускать Поветкина под плечо, как это делал Владимир Кличко.

С момента начала боя Александр действовал слишком прямолинейно, что позволило Фьюри нащупать свою дистанцию. Восьмой раунд также складывался в пользу британца, но он опять упустил концовку. Поветкин поймал соперника встречным ударом и пару раз закрепил успех. В следующем раунде у британца открылось рассечение. И если у Александра получались только одиночные попадания, у Фьюри не получалось ровным счетом ничего до конца боя.

Удивительно, но 24-летний британец выглядел намного хуже 40-летнего Поветкина в заключительных раундах. Лучшим качеством Фьюри оказалось только наличие у него двоюродного брата Тайсона, а самому Хьюи не удалось навязать конкуренцию российскому боксеру, в углу которого, кстати, командовал не Иван Кирпа, а Игорь Нестеров.

После 12-го раунда главный вопрос был адресован судьям. Тем более был повод для беспокойства. Россиянин Юрий Копцев должен был работать на бое, но не смог приехать из-за проблем с выдачей визы. Опасения оказались напрасными. Все трое судей выдали одинаковый результат: 117-111 в пользу россиянина.

Поветкин стал обладателем промежуточного титула – WBA International, но к качеству бокса российского боксера хватает нареканий. Александр действовал совсем бесхитростно. Хорошо, что соперник не предложил в ответ ровным счетом ничего, но действующие чемпионы в тяжелом весе такой простоты россиянину не простят.

ГДЕ ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ?

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Притом, что в победе Василий Ломаченко сомневаться не приходится, украинец все-таки провел довольно слабый для себя бой. Боксировать Ломаченко начал только в середине третьего раунда, хотя даже не предпринимая никаких активных действий, он забрал у Люка Кэмпбелла раунд за номером два.

Но Василий все равно не выкладывался на сто процентов вплоть до концовки пятого раунда, когда у него прошли несколько плотных ударов по корпусу и затем в голову соперника. Удовлетворившись этим, Ломаченко вновь включил «эконом-режим».

Вывел его из этого состояния Кэмпбелл в середине седьмого раунда, когда британец воспользовался неудачной работой ног Василия и достал его парой ударов в голову. Ломаченко сразу «проснулся» и начал работать на полную катушку. Британца опять спас гонг, а Василий, дав понять, кто тут настоящий хозяин ринга вновь перешел в «сберегательный режим».

Невысокий уровень Кэмпбелла не был ни для кого секретом, поэтому даже 50% от настоящего Ломаченко были для него достижимым уровнем. В 11-м раунде британец пропустил удар по печени и оказался в нокдауне, а Василий не добавил нужных оборотов, чтобы завершить поединок досрочно.

В результате опять пришлось ждать мнения судей. Двое из них отдали местному боксеру только один раунд. Таким образом, Ломаченко стал обладателем поясов WBA, WBC и WBO. До звания абсолютного чемпиона мира ему осталось только отобрать титул IBF у ганца Ричарда Комми. А учитывая то, что африканец проигрывал бои Роберту Истеру и Денису Шафикову, победа над ним лишь простая формальность и дело ближайшего времени.

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