Иса Чаниев: Бой Ломаченко – Кэмпбелл прошел на одном дыхании

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– Мне очень понравился бой, – говорит Иса. – Ломаченко просто красавец. По-моему, это был самый красивый бой в его карьере.

– Он выступил лучше, чем в боях с Николасом Уолтерсом, Гильермо Ригондо и Энтони Кроллой?

– Василий отработал очень грамотно и умно. Я думал, что бой завершится досрочно, но не получилось. Лучше ли чем с Уолтерсом и другими? Каждый бой по-своему хорош, но, на мой взгляд, именно поединок с Кэмпбеллом получился самым красивым.

– А вам не показалось, что в этом поединке Ломаченко работал на сто процентов от силы раза три. В остальное время он действовал в «эконом-режиме». Нет?

– Да, мне тоже показалось, что Василий где-то упустил Кэмпбелла. Он мог добить британца, но не сделал этого. В 11-м и 12-м раундах он был максимально к этому близок. А в целом, бой прошел на одном дыхании.

– А Кэмпбеллу реально было противопоставить что-то большее?

– Думаю, что больше, чем вчера он бы не смог показать. Он показал максимум.

– Ломаченко нацелен на объединение титулов. Последний пояс у Ричарда Комми, которому вы проиграли в феврале. Как оцените шансы?

– Комми, конечно, панчер хоть куда, но у Ломаченко очень хорошие шансы. А Комми надо сначала победить Теофимо Лопеса. Если Ричард пройдет Лопеса, Ломаченко разберется с ним. Думаю, что Лопесу будет трудно победить Комми.

– А что у вас не получилось в поединке с Комми? Проанализировали?

– Конечно. Проанализировал, пересмотрел, очень много думал. Я не знаю, что со мной произошло в тот вечер. Я не боксировал и так, как должен был. Я не двигался, а стоял на месте, поэтому пропустил прямой правый удар. Наверное, мне стоило провести два-три месяца в лагере в США, чтобы адаптироваться к американскому боксу. Первый раз боксировал в Америке и сразу за чемпионский пояс. Вероятно, все это оказало влияние.

– А может вы преждевременно вышли на титульный бой?

– Нет. Бой прошел как раз вовремя. Не раньше, не позже и я был готов. Не пошло. Бывает. Если у меня еще раз состоится бой с Комми, я не буду боксировать так, как в том поединке.

– У вас уже запланирован бой с Павлом Маликовым. Он пройдет в Латвии, где вы проводите тренировки. Два россиянина и в Латвии, странно все-таки.

– Я не знаю подробностей. Мой менеджер и соперник договорились и сообщили мне о такой возможности. Сказали, бой будет в Латвии. Я ответил: «Хорошо. Я буду готов». Подготовка уже идет полным ходом.

– Маликов опаснее тех боксеров, с которыми вы встречались до Комми?

– Скажу так: на сегодняшний день, это самый опасный боксер в моей карьере. По крайней мере, я так это рассматриваю. Маликов – серьезный, скоростной боксер, много работает джебом. Будет трудно. Я к этому готовлюсь.

– А если ли у вас желание реваншиваться за поражение от Комми?

– Просто огромное. Хочу провести бой против Комми после встречи с Маликовым.

