Сергей Кузьмин: На бой с Хантером буду готов на 150 процентов

«ХАНТЕР НЕ СОЗДАЛ ОСОБЫХ ПРОБЛЕМ УСИКУ»

– Ваш бой состоится? На портале Boxrec написало, что вы отстранены от боев.

– Бой, конечно, состоится. А эта информация связана с моим последним поединком, в котором я сломал руку. Мои представители уже сообщили, что со мной все в порядке: жив, здоров и готов к круговой обороне. Видимо, идет проверка.

– Будет ли на кону титул WBA Inter-Continental?

– Конечно, я буду его защищать.

– Хантер очень проявил себя в поединке с Александром Усиком. Насколько большие проблемы американец создал украинскому чемпиону на ваш взгляд?

– На самом деле, он не создал особых проблем. На тот момент Александр Усик дебютировал на американском ринге. Наверное, это сказалось. Сам поединок Усик довел до логичного завершения – своей победы. Просто была внутренняя нервозность, тем более эта была первая защита титула и на территории соперника.

– А можно назвать Хантера – одним из самых сильнейших соперников Усика?

– Таких как Хантер много. Есть даже лучше. Он – обученный. У него есть хорошие качества: неординарные движения, расчетливый, его трудно просчитать. Сейчас он поменял весовую категорию и в тяжелом весе одержал пять побед. Но это ни о чем не говорит.

«С ОДНОГО УДАРА ХАНТЕР НИКОГО НЕ ЗАВАЛИЛ»

– В большинстве из этих боев Хантер не добирал до 100 кг. Дает ли ему это преимущество в скорости?

– Над определенным уровнем соперников, конечно, дает. Но все-таки это не его весовая категория и полностью он не прочувствовал всей сладости жизни тяжеловесов, поэтому я бы не стал делать однозначных выводов. Да, он немного быстрее, но после второго-третьего раунда… Допустим его бой с Мартином Баколе. Конголезец был намного больше Хантера и создавал существенные неприятности. Американец пропускал и после четвертого раунда его скорость пропала. Баколе не хватило чисто физических качеств и психологического настроя. Он сдался в десятом раунде.

У самого Хантера не было громких нокаутов. С одного удара он никого не завалил. Забивает серийно, но его соперниками были бойцы среднего и ниже среднего уровня.

– В том числе и последние соперники американца – Александр Устинов и Фабио Мальдонадо?

– Да. Фабио хорош в октагоне. Бокс он немного забросил, но вернулся. Видимо, привлекла финансовая сторона. Раньше он не представлял большого интереса в мире профессионального бокса.

Устинов. В том бою он был в своем самой худшей форме: физической и ментальной. Медленный, застаивался, плюс возраст. Еще надо задать ему вопрос, как он подошел к бою. Я сам готов на сто процентов.

– А вам с каким типом соперником удобно боксировать – с быстрыми как Хантер или высокими как Дэвид Прайс?

– Я считаю, что Прайс намного уровнем выше.

– Выше Хантера?

– Точно нельзя сказать, что он ниже. Он выше ростом, у него была богатая карьера в любительском боксе, он не перескакивал в новую весовую категорию. Всегда выступал в супертяжелом весе. Он бронзовый призер Олимпийских игр. Это опыт, складываемый годами. Пусть он не самый подвижный, но бить умеет. Прайс – хорошо обученный боец. Хантер – подвижный, но не бьющий. У него небольшой процент нокаутов. Американец много попадал в бою с Усиком, но без эффекта и угрозы. Александр его переломил.

«ПЕРЕЛОМ ПОЛУЧИЛ ВО ВТОРОМ РАУНДЕ»

– Последний раз на ринге вы были в марте этого года и победили Джоуи Дайвеко. Одержать более уверенную победу помешала травма, о которой вы сказали вначале?

– Совершенно верно. Во втором раунде получил перелом левой руки с вывихом. Поэтому мне пришлось перейти в «эконом-режим»: контролировать дистанцию, не пропускать лишних ударов и не давать сопернику преимущество. Это получилось. Я отключился и продолжил боксировать, не замечая, что у меня сломана рука. Это тоже полезный опыт. Нужно проявить внутренние качества и довести бой до победы, несмотря на травму.

– Насколько сейчас вы близки к оптимальной форме?

– Подходим к 100-процентой готовности. Осталась неделя до вылета в Нью-Йорк. Спарринги еще не закончились. Подойду даже с 150-процентной готовностью и продемонстрирую это.

– Почти каждый боксер называет своим самым опасным соперником того, с кем ему предстоит встретиться. Но даже если не делать скидку на это, является ли Хантер действительно самым серьезным оппонентом в вашей карьере?

– Безусловно. Хантер – очень волевой, терпеливый, техничный и обученный боксер. Его не назовешь простым. К каждому сопернику нужно подходить с высокой степенью готовности, чтобы не было никаких сомнений, что сил хватит на 12 раундов.

«МОЙ БОЙ С ПОВЕТКИНЫМ НЕЛОГИЧЕН»

– Немного провокационный вопрос. Можете объяснить, почему ваш бой с Хантером гораздо интереснее недавнего поединка Александра Поветкина и Хьюи Фьюри?

– И у Александра был интересный бой. К концу года запланированы другие интересные поединки. Скоро будет драться в Лас-Вегасе Тайсон Фьюри. На следующий день после меня. Каждый бой тяжеловесов по-своему интересен.

– На мой взгляд, ваш бой с Хантером должен быть конкурентным, а в поединке Поветкина ожидалась его легкая победа. Так оно и вышло.

– Многие говорили, что Поветкин нокаутирует Фьюри в пятом-шестом раунде. Но не нужно забывать, что это первый бой Александра после годичного перерыва и поражения от Энтони Джошуа. Поветкин достойно провел свой бой.

– У Поветкина пояс WBA International, у вас WBA Inter-Continental. Возникает вопрос, а если WBA потребует боя между вами за звание обязательного претендента, этот поединок возможен?

– Не знаю. У меня и Александра разные менеджеры. Но поскольку мы у одного промоутера, ваш бой выглядел бы нелогичным. Есть много других интересных соперников, поэтому вопрос о встрече между мной и Александром – не главный на повестке дня.

– Кого вы считаете фаворитом в предстоящем поединке между Энди Руисом и Энтони Джошуа?

– После такого апсета большой-большой плюс можно поставить Руису. Но я думаю, что Джошуа все обдумает и подготовится. Шансы почти равны. 51 процент в пользу Руиса. Потому что он – чемпион и победил досрочно.

– И еще один вопрос. Осенью намечается бой между Артуром Бетербиевым и Александром Усиком. Оцените сильные стороны боксеров и их шансы на победу.

– Два высококлассных боксера. С Артуром Бетербиевым мы были в одной сборной и выступали на турнирах. Я даже спарринговал с ним. Он очень сильный, физически крепкий и физически обученный боксер. Бой будет классный. И победит тот, у кого будет больше воли к победе.