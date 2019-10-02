Батыр Ахмедов: На месте Барриоса сам бы попросил реванш - Советский спорт
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02 октября 2019 12:30БоксУсачев Владислав

Батыр Ахмедов: На месте Барриоса сам бы попросил реванш

Российский боксер Батыр Ахмедов рассказал о своем поражении американцу Марио Барриосу в поединке за вакантный титул WBA Super 29 октября.

По ходу встречи Ахмедов был в нокдауне в 4-м и 12-м раундах и судьи единогласным решением отдали победу Барриосу 115-111, 116-111, 114-112. Однако ряд независимых экспертов посчитали, что победителем должен был стать Ахмедов. В частности авторитетный портал Boxingscene поставил счет 115-111 в пользу российского боксера. Аналогичный результат получился и у корреспондента «Советского спорта».

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«ПОЗДНО ВКЛЮЧИЛСЯ»

– Батыр, какие у вас были ощущения после боя?
– Я допустил определенные ошибки в поединке. Поздно «включился». Надо было раньше. Это мое упущение. Самочувствие после боя было хорошим. У меня все нормально.

– А какие мысли непосредственно о результате?
– Судьям виднее, но я бы хотел взять реванш. Даже будь я на месте Барриоса, после такой победы сам бы обратился с подобной просьбой. Потому что я доминировал почти всю дистанцию, не считая пары раундов, где я упал. Мы работаем над тем, чтобы добиться реванша.

– Как считаете, сколько раундов вы взяли железно? Я таких насчитал шесть.
– Я насчитал восемь раундов. Спорными были первый и второй раунды. Можно было отдать в любую сторону. В 12-м раунде я тоже бил соперника почти все время и один удар в итоге «закрыл» всю мою работу. Несправедливо.

– Аналогичный случай был в бою Стива Коллинза и Криса Юбенка-старшего. Юбенк весь раунд бил соперника, но упал в самом конце. Все судьи поставили счет 8-10, забыв про то, что было в первые две с половиной минуты. Я тогда поставил 9-9 и сейчас тоже. Должен ли один удар перекрывать все сделанное ранее?
– Конечно, я с этим не согласен. Я доминировал весь раунд, шел вперед и бил. Пропустил, да. 9-9 или 9-10 было бы более справедливо. Но я боксировал в США, поэтому такой результат.

«Я НЕ БЫЛ ПОТРЯСЕН»

– Было видно, что первый нокдаун вас не потряс, а второй? В атаку вы не пошли.
– Меня не потряс ни один из ударов. Я даже на колено не сел. Просто потерял равновесие и коснулся ринга руками. В 12-м раунде уже осталось десять секунд и бесполезно что-либо делать, а в четвертом раунде я шел вперед и пытался взять реванш.

– Как зал воспринял объявление победителя?
– Около 90 процентов зрителей были за меня. Даже те, кто болел за Барриоса, аплодировали мне. Победе своего боксера они не особо радовались.

– А лично вы получили много слов поддержки по телефону или в соцсетях?
– Очень много. От семьи и друзей. Даже незнакомые люди писали: «Ты – наш кумир, ты – чемпион сердец. Неважно есть у тебя пояс или нет, наши сердца ты завоевал». Это важнее. Я старался показать отличный, зрелищный бокс.

«РУК НЕ ОПУСКАЕМ»

– До боя, я был просто уверен, что вам не хватит опыта проведенных боев на профессиональном ринге (это был восьмой бой Ахмедова, – прим. ред.). Поединок показал обратное. И по боксу преимущество было подавляющее, и физических кондиций хватило на всю дистанцию. Во время боя не возникало сомнений, что все-таки рановато?
– А что такое опыт? Соперник боксирует так, как ты ему сам позволишь, неважно есть у него опыт или нет. Я же был уверен и я шел к этому бою всю карьеру. У меня был отличный лагерь. Три месяца я пахал и ни грамма не сомневался, что могу устать или мне чего-то не хватит, а то, что я поздно «включился» – моя ошибка.

– Постфактум ни о чем не жалеете?
– Нет. О чем жалеть? Чемпионский пояс – моя мечта. К сожалению, я ее не достиг, но мы рук не опускаем. Будем думать, что делать дальше. Я рад, что судьба предоставила мне такой шанс.

– Первые признаки, что у Барриоса начинает опухать лицо, появились примерно после четвертого раунда. А вы взяли на заметку этот нюанс и пытались как можно сильнее ударить в травмированную область головы?
– Я бил ему по корпусу, и он стал опускать свою левую руку вниз, прикрывая живот. Я увидел, что теперь открыта голова и стал бить туда. Моей целью было то, чтобы он вновь поднял руки, и я мог продолжить работу по корпусу. В итоге я отбил ему левую сторону лица.

«ТРЕНЕР НАЗВАЛ МЕНЯ ЧЕМПИОНОМ»

– Как ваш тренер Джоэль Диас охарактеризовал поединок после его окончания?
– Похвалил меня, указал на ошибки, недоработки. Где-то мы недожали. Будем анализировать, но он сказал: «Ты – настоящий чемпион и воин, сражался до конца».

– Вы уже давно работаете с Диасом?
– Около двух лет.

– Насколько существенны отличия при работе с американским тренером и отечественными специалистами? Мы не отстаем?
– Наши тренеры больше ориентируются на любительский бокс и технику, а в Америке больше «грязи» и профессионального бокса.

– Новых чемпионов в России за последние два года не появилось. Значит ли это, что наш бокс не развивается?
– Не могу утверждать. На каждого сильного боксера найдется боксер сильнее. Независимо от страны. Проигрывают, и американцы, и мексиканцы.

– Титулами сейчас владеют только трое российских боксеров – Сергей Ковалев, Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол. Всем предстоят поединки в этом году. Каковы шансы, что к концу года в России останется только один чемпион?
– Я думаю, что у Бивола отличные шансы. У Бетербиева и Ковалева бои действительно сложнее. Тем более что Сауль Альварес быстрее Сергея. Однако у Ковалева хороший тайминг и бой обещает быть интересным.

– После такого боя о вас многие узнали и я уверен, что каждый человек, посмотревший поединок с Барриосом, теперь станет вашим болельщиком. Что хотите им передать?
– Дай Бог, чтобы это было действительно так. Хочу поблагодарить всех за поддержку. Смотрите за нами, поддерживайте, а мы будем радовать вас красивыми боями. Мы деремся ради вас.

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