Геннадий Машьянов: Деревянченко, конечно, выиграл бой у Головкина

Бой продлился всю дистанцию и судьи поставили счет: 114-113 и 115-112 (дважды). Отметим, что в первом раунде Головкин отправил Деревянченко в нокдаун.

– Деревянченко, конечно, выиграл бой. Но у чемпиона или звезды такого уровня как Геннадий Головкин выигрывать надо более ярко. Сергей хорошо начал с третьего раунда и пошел, пошел, пошел. В 11-м и 12-м раундах он безграмотно пошел в драку и обмен. Надо было тактически выдержать рисунок, а он дал видимость проигрыша. Оба раунда можно отдать Гене, включая первые два. Плюс что-то еще можно отдать Головкину. Но в целом, Деревянченко выиграл бой. По количеству точных ударов – без вопросов.

– А нокдаун?

– Удар спорный. Грубо говоря, далеко за ухо. За удар по затылку наказывать надо, делать предупреждение. Это как удар ниже пояса – не должен считаться. За удар по затылку можно было сделать предупреждение Головкину и удар не считать. Тогда бы шансы уравнялись.

– В чем украинец превзошел своего соперника?

– Деревянченко хорошо выглядел в техническом оснащении, тактически правильном построенном плане. Сергей тактически правильно провел большую часть боя. У него нет сокрушительного удара, но он все компенсировал количеством точных ударов. Если Гена попадал один удар – Деревянченко попадал три-четыре раза. Он всегда был в плюсе.

Сергей заставил Гену периодами двигаться назад. Головкин показал, что работать назад он не может. Когда Гена делал шаг назад, Деревянченко это подхватывал, и много ударов доходило до цели. Гена не умеет наработать на выходе назад. Если на движении назад его преследовать ударами, он будет под контролем. Обладай Деревянченко мощным ударом, бой несколько раз мог закончиться досрочно. Нужно отдать должное, Гена держит хорошо. Хотя один раз у него скривилось лицо после удара по корпусу.