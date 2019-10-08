Дмитрий Бивол: Никогда не думал, что подерусь с Лениным - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 октября 2019 10:00БоксУсачев Владислав

Дмитрий Бивол: Никогда не думал, что подерусь с Лениным

Российский боксер и чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе (до 79.7 кг) Дмитрий Бивол рассказал о предстоящем поединке против доминиканца Ленина Кастильо.

«ХУДШИЙ БОЙ ГОЛОВКИНА»

– На выходных казахстанец Геннадий Головкин судейским решением победил украинца Сергея Деревянченко. Согласны с решением?
– Что сказать, победа у Геннадия была прямо трудовая. Очень близкий бой. Деревянченко хорошо отработал, молодец, мне понравилось, как он проявил себя. Даже по счету можно увидеть, что бой был равный. Видно, что у Головкина уже сказывается возраст.

– Постарел по дороге к рингу?
– (Смеется) Может и постарел пока шел. У Деревянченко понравилось то, что он больше бил легких ударов. Если Геннадий бил только акцентированные, то Сергей много выбрасывал именно по количеству таких ударов.

– У меня на карточке победил Деревянченко. Но вы согласны хотя бы с тем, что это был худший бой в карьере Головкина?
– Я согласен, что это был далеко не лучший бой Головкина. Наверное, самый худший, потому что он действительно пропустил много ударов. Но иногда мы смотрим по телевизору, что боксер пропустил удар, а вживую они совсем легкие. Плюс тот же нокдаун... Я не считал счет, но наверняка он действительно близкий. Суть в том, что те раунды, которые выиграл Головкин, он выиграл не так ярко, как выиграл свои раунды Деревянченко.

Тот же Джейкобс в бою с Деревянченко отбоксировал гораздо лучше, чем Головкин. Он двигался на ногах и не давал Сергею зацепиться за себя. А Геннадий пробивает свои жесткие удары, а Деревянченко их как будто ждет — он их принимает и отвечает тут же серией коротких. Гена же на ногах не двигается и не уходит. Стиль Деревянченко для Головкина здесь был удобнее, чем стиль Джейкобса.

«ЛЕНИН И ЛЕНИН»

GettyImages-482692558

– 12 октября у вас бой с доминиканцем Лениным Кастильо. Когда-нибудь думали, что вам придется подраться с Лениным?
– Интересный вопрос, – смеется Дмитрий. – Мало кто может похвастаться тем, что он боксировал с Лениным или будет боксировать. Конечно, я никогда об этом не думал. Ну, Ленин и Ленин. Назвали его родители так родители. Все-таки он из Доминиканской республики, а там революция воспринимается по-особенному.

– Имя следующего соперника вам стало известно за две недели до боя. Какие нюансы из этого следуют, как это влияет на тренировочный процесс?
– Конечно, всегда хочется все знать заранее, чтобы хотя бы представлять на тренировках, с кем будешь боксировать. Это не самое худшее, что могло произойти. Хорошо, что соперник хоть есть вообще. Мог бы остаться и без боя.

– Сколько времени вы провели в США в ожидании?
– Я приехал в США примерно 10 августа, а узнал о сопернике только под конец сентября.

«ВРЕМЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ТИТУЛОВ НЕ ПРИШЛО»

ZRUIYd9HXYs

– За это время были объявлены титульные бои Сергея Ковалева против Сауля Альвареса и Артура Бетербиева против Александра Гвоздика. Каково было понимать, что все желанные соперники и их пояса прошли мимо вас?
– Ничего страшного. Я понимаю, почему дела обстоят именно так. Поединок Гвоздика и Бетербиева организовать легче, потому что оба парня боксируют на телеканале ESPN и работают с одним промоутером. На счет Ковалева, Альварес хотел хороший бой для дебюта в полутяжелом весе. И, возможно, он увидел у Сергея какие-то недостатки, которые сыграют на руку Альваресу. Наверное, так. Ковалев такой бой заслужил. Это чемпион с большой буквы. Поэтому я адекватно все воспринял. Значит, время не пришло. Нельзя опускать руки. Нужно боксировать, защищать титул и ждать своего дня.

– Я слышал, что планировался ваш бой с Маркусом Брауном, но он неожиданно проиграл Жану Паскалю. Поединок действительно планировался?
– Нам обещали организовать этот бой. И DAZN был намерен серьезно поработать с промоутером Брауна, чтобы организовать встречу. Мы этого ждали, но Маркус проиграл, и это подпортило наши планы. Я мог остаться без боя. Удалось хотя бы добиться добровольной защиты.

– А были ли переговоры с другими топовыми боксерами вроде Элейдера Альвареса, Хильберто Рамиреса или Джсси Харта?
– Насколько я знаю, определенных шагов к ним не было. Не потому что они нам не нужны, а потому что реально все понимали, что за короткое время организовать такой бой невозможно. Ребята из других промоутерских компаний и они не из тех, кто возьмет бой за четыре недели.

«БРАУН НЕНАМНОГО ЛУЧШЕ КАСТИЛЬО»

– Тогда возвращаемся к Ленину. Посмотрели ли вы бои Кастильо, и какое впечатление он произвел?
– Посмотрел несколько боев с не очень хорошей записью. Соперники были не самыми сильными. Он их нокаутировал. И посмотрел его бой с Маркусом Брауном. В этом поединке он – молодец. Хорошо постоял. Очень устойчивый, умеет выживать контратаки и достаточно быстрый. Резко перехватывает. Именно так он отправил Брауна в нокдаун. Высокий, крепкий. По взгляду видно, что держит удары, даже не кривит лицом. Есть свои минусы. Когда работает вперед, не успевает ногами, проваливается, но в контратаках хорош. По боксерским качествам, его можно поставить в первую 30-ку. Тот же с Брауном показал, что сам Браун ненамного лучше Кастильо. Маркус намного легче разобрался с Баду Джеком, чем с Лениным Кастильо. Он побывал в нокдауне, и ему было тяжело подобраться к Кастильо.

– Как ваше здоровье, готовы к поединку на сто процентов?
– В каждое подготовке есть свои нюансы. Идеальной подготовки не бывает. Всегда есть нюансы. Не приходится спарринг-парнер, или он не подходит, или руку ударил, или нога болит. Нюансы и сейчас есть, но в целом все хорошо.

– Ваши последние бои прошли всю дистанцию. Сейчас ведется работа, чтобы победить красивым нокаутом?
– Мало кто работает именно на нокаут. Практически все работаю, чтобы подготовиться к полной дистанции, и я в том числе. Если попал – стареемся развить атаки, но не всегда получается.

«КОВАЛЕВ МОЖЕТ УДЕРЖАТЬ «КАНЕЛО»

GettyImages-508432562

– Ковалев в поединке с Альваресом – не фаворит?
– Он явно не хуже чем Дэниэл Джейкобс или Хулио Сесар Чавес-младший, которые простояли все раунды с Альваресом. Сергей техничнее. Если он сможет подготовить свой функционал, он сможет удержать Альвареса на дистанции. Тяжело загадывать. Сергей – это техничный боксер, который умеет держать свою дистанцию. Он может удержать соперника на расстоянии. Не так много людей, смогли с ним сблизиться и навязать свой бой. Был случай с Андре Уордом, который через яйца добрался до Сергея. Был случай с Альваресом, который попал. О не перебоксировал Ковалева, а просто попал, поэтому нельзя списывать его счетов.

– Главный вопрос в том, а в принципе ли возможна победа Ковалева по очкам?
– По очкам Ковалеву будет выиграть сложнее, чем Альваресу. В равном поединке предпочтение отдадут мексиканцу. Это понимают все.

– Какой картины вы ждете от поединка Гвоздика и Бетербиева? Кто будет работать первым номером?
– Картина обычная, Бетербиев пытается подобраться и попасть жестким ударом. Гвоздик будет стараться двигаться и боксировать так, как Александр Усик с Муратом Гассиевым. Примерно так. Разница в том, что Гвоздик – не Усик, а Бетербиев – не Гассиев. А что будет, неизвестно.

– Недавно состоялся бой Батыра Ахмедова и Марио Барриоса. У нашего боксера отняли победу?
– Не берусь осуждать судей, но это явно не победа его оппонента. Самый минимум – ничья. Я посчитал первые четыре раунда – Барииосу. Четвертый и 12-й можно отдать с разницей в два очка. Остальные семь раундов – Ахмедов. В итоге 113-113. Причем 12-й раунд – спорный. Батыр раунд выиграл, но упал. Соответственно можно дать 9-9 и наш боксер выиграл.

– Один удар не должен перечеркивать работу за две с половиной минуты.
– Да. Но в любом случае Батыр очень хорошо заявил о себе. Многие специалисты возмущены решением боя и даже в моем зале говорят: «Вашего парня засудили». Батыр отлично себя зарекомендовал.

Александр Соболев: Даже не знаю, о чем просил умолчать Черчесов Лучший бомбардир РПЛ-2019/20 рассказал о первой тренировке со сборной России. 07.10.2019 14:45 Футбол Григорьевская Юлия
Еще по теме:
Гендиректор «Динамо»: Надеемся, что болельщики поддержат Новикова в ближайших матчах Кирилл Новиков: Первоочередная задача – оставить в прошлом негатив от поражений Новиков назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо»
Дон Кихот Самарин и его четверные мельницы. Обзор турниров уик-энда О главных событиях недели в женском одиночном катании мы вам все уже рассказали. Теперь переходим к другим интересным историям минувших выходных. 07.10.2019 09:30 Фигурное катание Тигай Лев
Никита Гусев: Уже привык, что болельщики мне кричат: «Гууууу» Форвард «Нью-Джерси» дебютировал в НХЛ и забил «Виннипегу», хотя его команда проиграла по буллитам. 05.10.2019 09:30 Хоккей Славин Виталий
«Все время пересматриваю сериал «Чернобыль». 25 фактов о Шараповой, которых вы не знали Мария Шарапова в интервью US Magazine собрала 25 фактов о себе, которые почти неизвестны болельщикам. 07.10.2019 18:10 Теннис Анисимов Вадим
Еще по теме:
Шарапова снялась с турнира в Линце Мария Шарапова: Связь с Россией еще очень сильна, но своим домом я считаю США Шарапова проиграла Возняцки в выставочном матче
Бьянка – новая королева. Время Серены ушло Какие выводы мы можем сделать после победы Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США. 08.09.2019 15:30 Теннис Мысин Николай
Батыр Ахмедов: На месте Барриоса сам бы попросил реванш Российский боксер Батыр Ахмедов рассказал о своем поражении американцу Марио Барриосу в поединке за вакантный титул WBA Super 29 октября. 02.10.2019 12:00 Бокс Усачев Владислав
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
У Радулова и Кучерова плохой старт: проигрывают и набирают мало очков «Советский спорт» рассказывает о матчах дня. 07.10.2019 08:30 Хоккей Костяев Иван
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Европа на Дону. Карпин vs Гончаренко – победа нокаутом. Колонка Цыбанева Долго ли, коротко ли, но дело идет к тому, что центральный матч первого круга еще не сыгран. И выяснять, кто у нас нынче лидер и законодатель моды, предстоит «Зениту» – с «Ростовом». 07.10.2019 12:30 Футбол Цыбанев Юрий
Новости
10:48 Футбол Гендиректор «Динамо»: Надеемся, что болельщики поддержат Новикова в ближайших матчах
10:24 Футбол Кирилл Новиков: Первоочередная задача – оставить в прошлом негатив от поражений
10:11 Футбол Новиков назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо»
09:58 Теннис Рублев обыграл Чорича в первом круге турнира в Шанхае
09:44 Хоккей «Адмирал» объявил о подписании контракта с Осиповым
09:33 Хоккей «Детройт» вызвал Свечникова из фарм-клуба
09:15 Футбол Жоау Мариу: Вернуться в сборную Португалии было моей целью, поэтому я перешел в «Локомотив»
08:56 Футбол Мейсон Маунт: Мы вынесли много позитивного из поражения «МЮ» в первом туре АПЛ
08:37 Футбол «Шальке» может сэкономить три миллиона евро на переходе Тедеско в «Спартак»
08:20 Хоккей Евгений Кузнецов: Когда часто играешь, наверное, не всегда осознаешь, как это круто
08:02 Хоккей Тодд Рирден: У Кузнецова заканчиваются трудные времена и начинаются новые
07:35 Футбол Матиас Норманн: Шомуродов - лучший форвард чемпионата России
07:13 Хоккей Овечкин произвел символический бросок на бейсбольном матче (видео)
07:02 Бокс Спонг провалил допинг-тест накануне боя с Усиком
06:39 Хоккей Малкин пропустит месяц из-за травмы
06:26 Хоккей «Коламбус» на своем льду одержал над «Баффало»
06:13 Хоккей «Рейнджерс» обменяли Наместникова в «Оттаву»
06:06 Хоккей Голевые передачи Тарасенко и Барбашева помогли «Сент-Луису» обыграть «Торонто»
01:52 Футбол Дмитрий Комбаров: Лучший вариант для «Спартака» – Черчесов
01:43 Футбол Баринов считает, что «Локомотив» в состоянии обыграть в гостях «Ювентус»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика