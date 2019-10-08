Дмитрий Бивол: Никогда не думал, что подерусь с Лениным

«ХУДШИЙ БОЙ ГОЛОВКИНА»

– На выходных казахстанец Геннадий Головкин судейским решением победил украинца Сергея Деревянченко. Согласны с решением?

– Что сказать, победа у Геннадия была прямо трудовая. Очень близкий бой. Деревянченко хорошо отработал, молодец, мне понравилось, как он проявил себя. Даже по счету можно увидеть, что бой был равный. Видно, что у Головкина уже сказывается возраст.

– Постарел по дороге к рингу?

– (Смеется) Может и постарел пока шел. У Деревянченко понравилось то, что он больше бил легких ударов. Если Геннадий бил только акцентированные, то Сергей много выбрасывал именно по количеству таких ударов.

– У меня на карточке победил Деревянченко. Но вы согласны хотя бы с тем, что это был худший бой в карьере Головкина?

– Я согласен, что это был далеко не лучший бой Головкина. Наверное, самый худший, потому что он действительно пропустил много ударов. Но иногда мы смотрим по телевизору, что боксер пропустил удар, а вживую они совсем легкие. Плюс тот же нокдаун... Я не считал счет, но наверняка он действительно близкий. Суть в том, что те раунды, которые выиграл Головкин, он выиграл не так ярко, как выиграл свои раунды Деревянченко.

Тот же Джейкобс в бою с Деревянченко отбоксировал гораздо лучше, чем Головкин. Он двигался на ногах и не давал Сергею зацепиться за себя. А Геннадий пробивает свои жесткие удары, а Деревянченко их как будто ждет — он их принимает и отвечает тут же серией коротких. Гена же на ногах не двигается и не уходит. Стиль Деревянченко для Головкина здесь был удобнее, чем стиль Джейкобса.

«ЛЕНИН И ЛЕНИН»

– 12 октября у вас бой с доминиканцем Лениным Кастильо. Когда-нибудь думали, что вам придется подраться с Лениным?

– Интересный вопрос, – смеется Дмитрий. – Мало кто может похвастаться тем, что он боксировал с Лениным или будет боксировать. Конечно, я никогда об этом не думал. Ну, Ленин и Ленин. Назвали его родители так родители. Все-таки он из Доминиканской республики, а там революция воспринимается по-особенному.

– Имя следующего соперника вам стало известно за две недели до боя. Какие нюансы из этого следуют, как это влияет на тренировочный процесс?

– Конечно, всегда хочется все знать заранее, чтобы хотя бы представлять на тренировках, с кем будешь боксировать. Это не самое худшее, что могло произойти. Хорошо, что соперник хоть есть вообще. Мог бы остаться и без боя.

– Сколько времени вы провели в США в ожидании?

– Я приехал в США примерно 10 августа, а узнал о сопернике только под конец сентября.

«ВРЕМЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ТИТУЛОВ НЕ ПРИШЛО»

– За это время были объявлены титульные бои Сергея Ковалева против Сауля Альвареса и Артура Бетербиева против Александра Гвоздика. Каково было понимать, что все желанные соперники и их пояса прошли мимо вас?

– Ничего страшного. Я понимаю, почему дела обстоят именно так. Поединок Гвоздика и Бетербиева организовать легче, потому что оба парня боксируют на телеканале ESPN и работают с одним промоутером. На счет Ковалева, Альварес хотел хороший бой для дебюта в полутяжелом весе. И, возможно, он увидел у Сергея какие-то недостатки, которые сыграют на руку Альваресу. Наверное, так. Ковалев такой бой заслужил. Это чемпион с большой буквы. Поэтому я адекватно все воспринял. Значит, время не пришло. Нельзя опускать руки. Нужно боксировать, защищать титул и ждать своего дня.

– Я слышал, что планировался ваш бой с Маркусом Брауном, но он неожиданно проиграл Жану Паскалю. Поединок действительно планировался?

– Нам обещали организовать этот бой. И DAZN был намерен серьезно поработать с промоутером Брауна, чтобы организовать встречу. Мы этого ждали, но Маркус проиграл, и это подпортило наши планы. Я мог остаться без боя. Удалось хотя бы добиться добровольной защиты.

– А были ли переговоры с другими топовыми боксерами вроде Элейдера Альвареса, Хильберто Рамиреса или Джсси Харта?

– Насколько я знаю, определенных шагов к ним не было. Не потому что они нам не нужны, а потому что реально все понимали, что за короткое время организовать такой бой невозможно. Ребята из других промоутерских компаний и они не из тех, кто возьмет бой за четыре недели.

«БРАУН НЕНАМНОГО ЛУЧШЕ КАСТИЛЬО»

– Тогда возвращаемся к Ленину. Посмотрели ли вы бои Кастильо, и какое впечатление он произвел?

– Посмотрел несколько боев с не очень хорошей записью. Соперники были не самыми сильными. Он их нокаутировал. И посмотрел его бой с Маркусом Брауном. В этом поединке он – молодец. Хорошо постоял. Очень устойчивый, умеет выживать контратаки и достаточно быстрый. Резко перехватывает. Именно так он отправил Брауна в нокдаун. Высокий, крепкий. По взгляду видно, что держит удары, даже не кривит лицом. Есть свои минусы. Когда работает вперед, не успевает ногами, проваливается, но в контратаках хорош. По боксерским качествам, его можно поставить в первую 30-ку. Тот же с Брауном показал, что сам Браун ненамного лучше Кастильо. Маркус намного легче разобрался с Баду Джеком, чем с Лениным Кастильо. Он побывал в нокдауне, и ему было тяжело подобраться к Кастильо.

– Как ваше здоровье, готовы к поединку на сто процентов?

– В каждое подготовке есть свои нюансы. Идеальной подготовки не бывает. Всегда есть нюансы. Не приходится спарринг-парнер, или он не подходит, или руку ударил, или нога болит. Нюансы и сейчас есть, но в целом все хорошо.

– Ваши последние бои прошли всю дистанцию. Сейчас ведется работа, чтобы победить красивым нокаутом?

– Мало кто работает именно на нокаут. Практически все работаю, чтобы подготовиться к полной дистанции, и я в том числе. Если попал – стареемся развить атаки, но не всегда получается.

«КОВАЛЕВ МОЖЕТ УДЕРЖАТЬ «КАНЕЛО»

– Ковалев в поединке с Альваресом – не фаворит?

– Он явно не хуже чем Дэниэл Джейкобс или Хулио Сесар Чавес-младший, которые простояли все раунды с Альваресом. Сергей техничнее. Если он сможет подготовить свой функционал, он сможет удержать Альвареса на дистанции. Тяжело загадывать. Сергей – это техничный боксер, который умеет держать свою дистанцию. Он может удержать соперника на расстоянии. Не так много людей, смогли с ним сблизиться и навязать свой бой. Был случай с Андре Уордом, который через яйца добрался до Сергея. Был случай с Альваресом, который попал. О не перебоксировал Ковалева, а просто попал, поэтому нельзя списывать его счетов.

– Главный вопрос в том, а в принципе ли возможна победа Ковалева по очкам?

– По очкам Ковалеву будет выиграть сложнее, чем Альваресу. В равном поединке предпочтение отдадут мексиканцу. Это понимают все.

– Какой картины вы ждете от поединка Гвоздика и Бетербиева? Кто будет работать первым номером?

– Картина обычная, Бетербиев пытается подобраться и попасть жестким ударом. Гвоздик будет стараться двигаться и боксировать так, как Александр Усик с Муратом Гассиевым. Примерно так. Разница в том, что Гвоздик – не Усик, а Бетербиев – не Гассиев. А что будет, неизвестно.

– Недавно состоялся бой Батыра Ахмедова и Марио Барриоса. У нашего боксера отняли победу?

– Не берусь осуждать судей, но это явно не победа его оппонента. Самый минимум – ничья. Я посчитал первые четыре раунда – Барииосу. Четвертый и 12-й можно отдать с разницей в два очка. Остальные семь раундов – Ахмедов. В итоге 113-113. Причем 12-й раунд – спорный. Батыр раунд выиграл, но упал. Соответственно можно дать 9-9 и наш боксер выиграл.

– Один удар не должен перечеркивать работу за две с половиной минуты.

– Да. Но в любом случае Батыр очень хорошо заявил о себе. Многие специалисты возмущены решением боя и даже в моем зале говорят: «Вашего парня засудили». Батыр отлично себя зарекомендовал.