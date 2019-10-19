Забили Гвоздика. Бетербиев деклассировал украинского боксера

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ДИВИЗИОН

Трудно понять, какое внимание к полутяжелому весу уделяют в других странах, но в России со времен победы Сергея Ковалева над Натаном Клеверли, полутяжи стали пользоваться особым интересом. А после победы Ковалева над Бернардом Хопкинсом все ждали встречи Сергея с Адонисом Стивенсоном, которая могла выявить абсолютного чемпиона дивизиона. Мегабой не состоялся

Ковалев и Стивенсон потерпели поражения, причем россиянин умудрился дважды вернуть себе титул WBO, а другими поясами завладели Дмитрий Бивол (WBA), Артур Бетербиев (IBF) и Александр Гвоздик (WBC).

И впервые со встречи «Крашера» и «Би-Хопа» в 2014 году полутяжелый вес получил новый объединительный поединок, который случился во многом благодаря тому, что Бетербиева и Гвоздика представлял один промоутер Боб Арум. Редкий случай, когда промоутер выставил двух чемпионов одной категории друг против друга.

ПРОГНОЗЫ

Не было такого болельщика или специалиста, который мог выделить в этом противостоянии явного фаворита. Максимум, что давали 51 на 49 в пользу любого боксера, но чаще называли фамилию Гвоздика.

Отчасти это объясняется модой на украинских красавцев-чемпионов Василия Ломаченко и Александра Усика. Они постоянно входят в списки лучших боксеров вне зависимости от весовых категорий. Также они не знают поражений. Не было поражений и у Гвоздика, поэтому от него ждали успехов, сравнимых с теми, что были у его земляков.

К тому же Гвоздик был «закален» победой над грозным нокаутером – Стивенсоном, отправив канадца на долгий больничный. Оппозиция российского боксера была куда скромнее. И в одно время казалось, что его карьеру загубили травмы.

Удивительно, но многие почему то вдобавок считали, что Александр намного быстрее и техничнее Артура, совершенно забыв огромный любительский «багаж» россиянина. Он был дважды чемпионом Европы, один раз выиграл чемпион мира. На Играх в Пекине судьи «пропустили» вперед местного боксера, а на Олимпиаде в Лондоне Артура поменяли местами с Егором Мехонцевым и отправили в более тяжелый и неродной вес.

ВСЕМ НАЗЛО

Уже с первых минут выяснилось, что Бетербиев бьет куда более жестко, чем соперник. К тому же Артур занял центр ринга и постоянно лишал «более техничного» Гвоздика пространства. Россиянин отлично прерывал попытки соперника войти в клинч серийными ударами по голове на грани фола, но куда более гроссмейстерски он отбивал украинцу корпус. Вскоре в кавычках оказалось и словосочетание «более быстрый».

В результате первая половина получилась очень равной. Бетербиев работал на своей скорости, показывал привычный для себя бокс. Гвоздик терпел и тратил много сил, чтобы не подпустить соперника на среднюю дистанцию. Украинцу удалась концовка шестого раунда, когда он несколько раз достал Артура кроссом. Бетербиев слишком рано поверил свои силы, а Александр и следующий раунд записал себе в актив. Казалось, что у него открылось второе дыхание.

Даже если и так, Артур его быстро сбил. Уже в девятом раунде Бетербиев все три минуты «осыпал бомбами» своего соперника, и появилось ощущение, что тот держится из последних сил. Началось избиение.

В перерыве тренер Тедди Атлас сказал украинцу: «Осталось девять минут, продержись достойно». Но как тут продержаться, если российский БТР учуял запах крови? Бетербиев не был настроен отдавать бой на откуп судьям, и продолжил безостановочно вбивать Гвоздика в ринг, используя всю свою силу. Александр трижды встал на колено и рефери Гэри Росато остановил встречу, закончив страдания украинца.

Причем удивительно, что перед десятым раундом Гвоздик лидировал на карточках двух судей. Три нокдауна, конечно, переломили бы ситуацию в пользу Артура, но странно, что люди, находящиеся вплотную к рингу, не ощущали огромную разницу в мощи между соперниками.

СЛЕДУЮЩИЙ

Каждый из чемпионов полутяжелого веса говорил о желании объединить пояса. И если Ковалеву предстоит поединок с Саулем Альваресом, главным кандидатом на бой остался только Дмитрий Бивол.

Эту мысль подтвердил и его промоутер Эдди Хирн, который подчеркнул, что готов содействовать переходу своего клиента с платформы DAZN на телеканал ESPN, с которым подписан контракт у Бетербиева.

По сути, сейчас встречи двух российских боксеров не мешает никто и ничто. Нет травм, нет обязательных претендентов. И, вероятно, уже в начале следующего года нас ждет новый мегафайт.