Сергей Ковалев: Хочу победить Канело и встретиться с Бетербиевым (видео)

Также российский боксер заявил, что он воодушевлен победой Артура Бетербиева над Александром Гвоздиком и настроен провести бой с ним после победы над Канело.

– Что вы почувствовали, когда Канело заявил о желании отобрать у вас титул?

– Знаете, я не думаю, что сможет победить меня прямо сейчас, потому что я хорошо работаю на тренировках, я очень мотивирован. Мотивирован как Бетербиев в своем последнем поединке с Гвоздиком. Эта встреча стала большим стимулом для меня. Я никогда не встречался с ним в профессиональном боксе, но очень этого хочу. Поэтому сейчас у меня появилась дополнительная мотивация победить Канело.

– Как ваше здоровье. Отдохнули? Залечили ли все травмы?

– За последние пять лет у меня не было серьезных травм. Короткий отдых – три недели, но на этот раз и трех недель не получилось. Отдых был ограничен, ограничено все: еда, вода. Я мало был с семьей. Мы немного попутешествовали вместе. И уже 13 сентября я вернулся в США. К тренировкам приступил 15 сентября. Сейчас чувствую себя хорошо. Мне нравится, что время между поединками стало короче. Меньше отдыха. Мое тело лучше переносит такие перерывы. Я не успел растерять форму из предыдущего поединка, поэтому я начал тренироваться относительно готовым. Если раньше нужно было четыре недели физических нагрузок, чтобы вернуть кондиции, сейчас хватило недели или максимум девяти дней.

– А вы не думаете, что у Канело все равно есть преимущество? Он будет свежее.

– Совершенно об этом не думаю. Я думаю только об одном. Я должен выиграть бой, мне нужно защитить свой титул, но я знаю, что все будут спрашивать о шансах. Ринг покажет 2 ноября, кто сильнее.

– Чем опасен Канело?

– У него очень опасный левый апперкот. Еще опасен правый хук. К тому же у него защита поставлена на очень высоком уровне. Он хорошо прячет голову. Будет очень сложно дотянуться до него, но я знаю свою цель, и 2 ноября вы это поймете.

– Какой у вас план на бой на случай если что-то пойдет не так?

– План?

– Да. На случай если пропустите сильный удар в голову.

– Я понимаю, что мне досталась не легкая работа. Я встречаюсь с одним из лучших боксеров, поэтому я сейчас не теряю вес, чтобы быть сильнее, чем обычно. Опять же никаких прогнозов. Все увидите 2 ноября.