Эдуард Трояновский: На гонорар могу купить квартиру … в Орле

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Бывший чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе (63,5 кг) Эдуард Трояновский рассказал о предстоящем бое с чехом Йозефом Заградником, объяснил, почему проиграл белорусу Кириллу Релиху и выразил желание познакомиться с известным промоутером Эдди Хирном.

Бой Трояновского в Заградником пройдет в Санкт-Петербурге 14 ноября.

«ЗАМУЧАЮ НОВОСТЯМИ О СЕБЕ»

– Последний год вы провели в информационном вакууме. Насколько соскучились по вниманию со стороны прессы?

– Вакуум действительно был, но небольшой. Мне периодически звонили с разных информационных порталов, чтобы я дал комментарий по большим боям. Расслабиться мне не давали, но годовалая пауза действительно была. Сейчас все возвращается на свои места, и я вас еще замучаю новостям о себе, – смеется.

– Так, вы занимались комментариями, а чем еще?

– В принципе больше ничем. Хотя те, кто подписан на меня в Instagram, знают, что я занимался легкой атлетикой. Многие задавали вопрос, а не перешел ли я в этот вид спорта. Нет, не перешел, но бегать люблю.

– А помимо бега? Может, прыжки с шестом?

– Без этого. Только ускорения.

– Чтобы не набрать лишний вес?

– Конечно. Держать себя в кондициях.

– Супруга не выгоняла вас за этот год с дивана: «Иди уже и подерись с кем-нибудь»?

– У меня в семье немного по-другому. Рады, что я нахожусь дома с детьми. Мы часто куда-то ездили и проводили время вместе. Им бы хотелось, чтобы все это продолжилось, но не тут то было. Я еще хочу подраться, и все к этому идет.

– И не было мыслей, что это конец?

– Нет. У меня слишком много физических сил. На данном этапе я не имею права сказать себе: «Все». Я должен драться и получать те эмоции, которые не получишь нигде, кроме как в ринге.

– Сейчас завершившие карьеры боксеры уходят в политику, а вы знаете, чем будете заниматься после бокса?

– А у меня политическая карьера идет параллельно со спортивной. Я четыре года депутат орловского городского совета. Я знаю, чем буду заниматься. Политика – это моя социальная деятельность. Я добился успеха в спорте, поэтому хочу добиться успеха на новом поприще и помочь людям – улучшить качество жизни, насколько это в моих силах.

– Бокс в России развивается или умирает?

– Несколько лет назад он начал развиваться, развился и сейчас продолжает развитие в мире. Посмотрите, сколько качественных боев проводят наши спортсмены, сколько наших земляков, хотят видеть за рубежом…

– Контраргумент. Я подсчитал в 12 последних больших боях (за титулы или статус претендента), проиграли 11 наших боксеров. Победил только Сергей Ковалев и совсем недавно еще Дмитрий Бивол улучшил статистику. Это не говорит об уровне нашего бокса?

– Если учесть, что многие бои были титульными, это можно посчитать как плюс, потому что раньше наши боксеры за титулы вообще не дрались. Чем чаще мы боксируем за титулы, чем больше возможностей поднять наш бокс.

«РЕЛИХУ Я ПРОИГРАЛ»

– С какими мыслями вы уходили с ринга, когда проиграли Кириллу Релиху?

– Было досадно, но не настолько, чтобы я ломал голову о том, что делать дальше. Тем более бой был приблизительно равным. Мы оба не показали все, что могли или хотели. Но как минимум я не рассчитывал, что бой продлится 12 раундов, и в последнем я буду выглядеть лучше, чем он. Никак не ожидал. В середине боя думал, что победит тот, кто первым попадет. Но бой прошел всю дистанцию.

– И разница в десять лет не сказалась.

– Да. Когда я смотрел бой Релиха с Рансесом Бартелеми, он бил его без остановки. Я понимал, что такой прессинг я функционально могу не вытянуть. Волей-неволей я начал думать, что 12 раундов не проводил. Тем более такой бой.

– Вы согласны с результатом, приняли поражение?

– Да. Я чуть-чуть проиграл.

– Был ли дискомфорт из-за того, что это был первый ваш бой за долгое время за пределами России?

– Дискомфорт был не из-за того, что бой был за пределами России, а из-за того, что я не боксировал более года. На тот момент даже чуть больше года. Как вы себе представляете? Я выхожу на титульный бой, а сам не боксировал год. Конечно, кондиций не хватает. И подготовка получилась не такой, как нужно. Сообщили о бое за полтора месяца, а не за два с половиной, как мне нужно для подготовки и все пошло одно за другим. Но я не сильно расстраиваюсь.

– Подкачала работа организаторов Суперсерии?

– Как таковых проблем не было. Единственное, маленький отрезок времени. Сам проект мне понравился. Классный турнир.

– Многие боксеры жаловались, что им не сразу выплатили гонорары. С вами как рассчитались?

– Тоже не сразу. Спустя два месяца все выплатили. И у нас дело не дошло на суда или предсудебного разбирательства.

– Не напрягло?

– Немножко. Всегда, когда пункты, прописанные в контракте, не выполняются месяц или полтора – возникает непонимание. Когда? Что?

«С КОВАЛЕВЫМ БРАТЬЯ ПО НЕСЧАСТЬЮ»

– Продолжили следить за турниром?

– Конечно. Я думал, что Релих лучше себя покажет в бою с Реджисом Прогрейсом. Не знаю, что произошло. Какой-то сумбур и он бой проиграл.

– А в финале фаворит Прогрейс?

– Я бы не сказал. Джош Тейлор тоже хорош. Он может доставить проблем. Оба сильные ребята.

– Релих оказался круче Джулиуса Индонго?

– Некорректно сравнивать. С Индонго практически не получилось побоксировать. Но все равно Кирилл интереснее.

– Когда Индонго проиграл Теренсу Кроуфорду и Прогрейсу, возникла ли мысль: «Боже, кому я проиграл»?

– Да. Была похожая: «Как я мог пропустить этот удар?» Хотя я понимаю. Перетренировался.

– Синдром Сергея Ковалева?

– Я бы не стал так утверждать, но Ковалев тоже говорил, что лучше недотренироваться, чем перетренироваться. В этом плане мы братья по несчастью. Сейчас у него очень хорошо развивается карьера, поэтому ему можно только поаплодировать и по-хорошему позавидовать.

«НАДО ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ХИРНОМ»

– «Мир бокса» не анонсировал никаких новостей про вас за последнее время. Сотрудничество закончилось?

– Нет. Оно продолжается. Думаю, в ближайшее время все новости появятся, а если нет, задам этот вопрос тем, кто этим занимается.

– Значит, недоразумение.

– Да. Мы с Андреем Михайловичем (Рябинским, – прим. ред. ) недавно встречались. У нас был диалог, а что если я проведу бой на стороннем шоу. Он ответил, что будет только рад, если у кого-то получится сделать мне бой.

– «Мир бокса» уже не организовывает собственные шоу. А какую-то помощь она вам оказывает?

– Мы сотрудничаем, но в данный момент моим боем, который пройдет 14 ноября в Санкт-Петербурге, занимается другой промоутер – Зяки Юнисов и SiestaBoxing.

– Ваш бой с чехом Йозефом Заградником – главный бой вечера?

– Да. Бой пройдет в отеле «Азимут». Площадка вмещает порядка тысячи человек, но главное – будет трансляция на «Матч ТВ».

– Вы еще собираетесь в Англию на шоу, где боксировать будут местные боксеры Льюис Ритсон и Робби Дэвис?

– Да. Возможно, эти парни меня увидят и захотят бой.

– Но главное время познакомиться с Эдди Хирном?

– Да. Познакомиться с ним надо. Я на это рассчитываю.

– Случая раньше не было? Он же ведет дела Александра Поветкина и Дмитрия Бивола.

– У меня не было возможности физически присутствовать на тех вечерах, где был он.

– Значит, для знакомства с вами организовали боксерский вечер.

– Я тоже так понял – чтобы был повод, – смеется.

«ЗНАЮ СОПЕРНИКА КАК КИКБОКСЕРА»

– Сколько чешских боксеров вы можете назвать по памяти?

– Пока одного.

– Не самая боксерская страна.

– Согласен. Но знаю, что в каждой из таких стран есть хорошие боксеры. Когда я боксировал в Германии, у меня было знакомство и возможность работать в паре с сильным боксером из Словакии. Не могу вспомнить его фамилию.

– А у меня только фамилия черногорца всплывает.

– Кстати, с черногорцем мне недавно тоже предлагали бой.

– С Деяном Златичанином?

– Именно. Планировалось на осень, но что-то не сложилось. Хотели сделать встречу в Черногории и за восемь месяцев спрашивали, а готов ли я гипотетически. Я попросил конкретные варианты и на этом все закончилось.

– Возвращаемся к чеху Заграднику. Вы о нем слышали до недавнего времени?

– Конечно. Я знаю его по кикбоксингу. Мы оба раньше выступали там. Какой он боксер, мне неизвестно. Я до сих пор не смотрел его боев, чем буду заниматься ближайшие четыре недели. Думаю, только и буду, что смотреть на него и на спарринг-партнеров.

– А реально ли подготовиться к сопернику с чистого листа? Ничего о нем не зная?

– Можно. Выходить и делать всю ту работу, которую ты делал 20 лет – прямой, боковой и правый снизу. И можно на соперника не смотреть.

«НЕ ПРОЩАНИЕ, ПРИВЕТСТВИЕ»

– Вам 39 лет и теперь все часто будут указывать на возраст, но бой с Заградником не планируется как прощальный?

– Какое прощание? Наоборот приветствие.

– Значит, планируете «пошалить» в следующем году?

– Почему в следующем? Вы вообще слушаете, что говорит наш президент?

– Нет.

– А президент заявил, что пенсионный возраст у мужчин – 65 лет. А мне только 39. До 65 – работы непочатый край. О чем вы говорите? Вам еще долго придется на меня смотреть! – смеется.

– Бернард Хопкинс последний бой провел в 51 год. Но это особый случай. На какой возраст ощущаете себя?

– Не могу проанализировать. Чувствую себя неплохо, комфортно и свободно.

– Обычно говорят, с возрастом скорость теряется…

– Исходя из боя с Релихом, я бы не сказал, что скорость теряется. Даже про выносливость этого не скажу. Для каждого человека все индивидуально. Не так важна жесткость удара как своевременность. Вот если это чувство уйдет, тогда будет плохо. Этого не хотелось бы.

– Были ли спарринги в последнее время, чтобы это проверить?

– Регулярно. Все нормально. Заметил, что только с возрастом становишься добрее.

– Жалеешь соперника?

– Не то, чтобы так, но сам становишься более добрым, мягким. Подходишь ко всему иначе.

«СЕЙЧАС ДЕНЬГИ – НЕ ГЛАВНОЕ»

– Меняем тему. Деньги. Соперник у вас прямо скажем – неизвестный. Гонорар позволит отбить то, что потрачено на подготовку?

– Будет неплохой гонорар. Он отобьет деньги за подготовку. Хватит и на команду. Не баснословно, как в Суперсерии, но денег хватит. Даже мне что-то останется. Но деньги небольшие. Я согласился на эти условия, потому что с деньгами у меня все в порядке. У меня есть доходы, которые позволяют жить, а жить боксом – это немного иное. Эта та жизнь, которую я прожил и хочу еще прожить в спортивной среде. Деньги имеют роль, но в этом случае – не самую важную.

– Но вы же точную сумму все равно не назовете?

– Конечно, нет.

– Тогда скажите во сколько раз гонорар за Заградника меньше, чем за последний чемпионский бой?

– Ниже в несколько раз, но за эти деньги я смогу купить квартиру в Орле.

– В Орле вы признавались спортсменом года. Вас там часто узнают?

– Знаете, меня в других городах узнаю чаще, чем в Орле. В Орле меня итак знают: «Мол, с ним в догонялки играли в десять лет». В других городах, например Москве, люди чаще подходят и общаются. В родном городе уже привыкли.

– Как относитесь к тому, что с вами здороваются незнакомые люди?

– Нормально. Ни в коем случае не раздражает. Хотя если подходят и просят покурить, это уже неприятно. И сигарету спрашивают чаще.