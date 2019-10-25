Сауль Альварес: Ковалев превосходит меня в опыте, а Головкин проиграл Деревянченко - Советский спорт
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25 октября 2019 20:55БоксУсачев Владислав

Сауль Альварес: Ковалев превосходит меня в опыте, а Головкин проиграл Деревянченко

Напомним, что бой пройдет 2 ноября.

Мексиканский чемпион в трех весовых категориях Сауль «Канело» Альварес накануне дебюта в полутяжелом дивизионе в бою с чемпионом по версии WBO Сергеем Ковалевым заявил, что чувствует себя свежим и полным сил.

– С каким весом вы намерен подойти к поединку, с запасом?
– Нет, я не собираюсь оставлять запас. Буду весить 79 килограмм.

– Сколько вы весите сейчас, и сколько вам придется согнать?
– Мой нынешний вес не отличается от того, что было раньше. Я работаю над собой, усердно тренируюсь со спарринг-партнерами, которые намного больше меня

– Приятно проводить лагерь, когда нет необходимости гонять вес?
– Да, очень комфортные условия. Я могу есть, могу пить. Все стало удобнее.

– Вы являетесь главной звездой современного бокса. Бывает, что вы скучаете по жизни обычного человека?
– Нет. Я благодарен за все, что мне надо. Мне нравится моя жизнь и я благодарен каждому, кто помог мне добиться этих высот.

– Что вы себе можете позволить сейчас, от чего раньше приходилось отказываться?
– Рис, много углеводов. Углеводы – это то, что нужно когда вы сидите на диете и сбрасываете вес. Сейчас я могу позволить себе больше кушать.

– Почему вы решили подняться в новый вес, а не провести объединительный бой?
– Хочу войти в историю, создать наследие для себя и покорить новые высоты – вот главная причина.

– Что вы думаете о поединке Головкина и Деревянченко? Геннадий выиграл бой?
– Нет, я считаю, что он проиграл.

– В чем опасен Ковалев?
– Он крайне опасен. Это сложный шаг для меня. Я поднимаюсь на два дивизиона. Он намного больше меня. И у него больше опыта в этом весе. Все в сумме делает его опасным.

– Как думаете, чем закончится бой с Ковалевым?
– Это будет очень трудный бой для меня. Я двигаюсь вверх. Он находится в своей зоне комфорта, но я уверен в своих силах, уверен, что я боец.

– Собираетесь ли вы задержаться в полутяжелом весе, если победите?
– Я пока не знаю.

– Вы думали, что вам удастся так выиграть пояса в четырех дивизионах до 30 лет?
– Именно об этом не думал. Я предполагал, что окажусь в таком положении. И я благодарен за такую возможность. Теперь это реальность. Буду работать.

– А у вас нет опасения, что из-за того, что вы сейчас набираете массу и больше себе позволяете, это окажет негативное влияние?
– Нужно просто усерднее работать, быть дисциплинированным. Мы знаем, что нужно делать и мы это делаем. Тяжелая работа и дисциплина – ключевые понятия.

– Вы упомянули, что Ковалев дерется в привычном весе. За счет чего его можно победить?
– Он меня превосходит в опыте. Он дрался с великими чемпионами – Андре Уордом и Бернардом Хопкинсом, который многому его научил. Ковалев обладает разрушительной силой, но его преимущество в опыте. Мы знаем, как этому противостоять.

– Вы любите бренд Dolce & Gabbana, делают ли они для вас эксклюзивные вещи?
– Да, мне нравится модная одежда от D&G, но ничего специально для меня они не делают. Может, если повезет, такое и случится, и вы увидите меня в специальной одежде, но пока ничего такого нет

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