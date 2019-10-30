Исмаил Силлах: Ковалев изобьет Альвареса

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– Я отдам предпочтение Сергею Ковалеву, потому что он – большой. Он «гоняет», чтобы уложиться в полутяжелый вес. Альварес вес набирает. Ковалев сильно бьет.

Кто-то написал, что команда Альвареса не согласилась бы на такой бой, если бы они знали, что у них нет шансов. Видимо, у них есть свой расчет.

Кстати, меня приглашались в тренировочный лагерь Альвареса для спаррингов, но потом почему-то отменили. Тогда бы я точно знал его силу, а сейчас не могу обсуждать.

– Наверное, побоялись, что вы раскроете все секреты Сергею.

– Может быть.

– А вы видели последний бой Ковалева с Энтони Ярдом?

– Да, конечно.

– В какой он форме?

– В своей манере провел бой. Я не вижу ни ухудшений, ни улучшений. Ровненько. Может быть, уже не так сильно бьет.

– Того уровня, который Сергей показал в бою с Ярдом хватит для Альвареса или надо прибавлять?

– Мне кажется, этого должно хватить. Альварес маленький. Не знаю, что ему поможет. Конечно, эго у него большое, но мощь не меняется. Думаю, что Серега его просто изобьет. Хотя сам Альварес – отличный боксер.

– Можно предположить, что задача мексиканца – достоять до конца боя, а там уж судьи «насчитают, как нужно»?

– Если будет близкий бой, однозначно победит Альварес. На кону большие деньги, но я думаю за 15 миллионов, ему будет не обидно проиграть.