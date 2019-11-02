Владимир Гендлин: В равном бою победы Ковалеву не видать (видео)

Известный комментатор Владимир Гендлин считает, что россиянин Сергей Ковалев может победить мексиканца Сауля Альвареса, только если выиграет все 12 раундов.

– В какой форме был Ковалев в бою с Энтони Ярдом?

– В посредственной.

– Далеко от той, в которой он победил Бернарда Хопкинса?

– Конечно.

– Из-за проблем с выносливостью или у него удар не такой сильный как раньше?

– Мне сложно ответить на этот вопрос. Мне бы очень хотелось оказаться в его тренировочном лагере и посмотреть, чем он там вообще занимается. У него непростая ситуация с тренером.

– С предыдущим? Джоном Дэвидом Джексоном?

– Да. Ковалев – такой парень, ему никто не указ. Иногда это хорошо. Но в основном, зачем тебе нужен наставник, если ты ему не доверяешь? Если доверяешь – будь послушным, но Ковалев сам с усами. Чем-то это мне даже нравится, но интересно посмотреть, как это отразиться в серьезных боях.

– Как вы можете охарактеризовать его нынешнего тренера Бадди Макгирта?

– Бадди – прекрасный в прошлом боксер. Тот факт, что он работал с серьезными ребятами, говорит о том, что он смог найти подход к разным боксерам. Это такая редкость, когда хороший боксер оказался хорошим тренером.

– Реально ли Ковалеву выиграть у Альвареса бой по очкам, даже если он будет сильнее в каждом раунде?

– Если все 12, тогда выиграет. Такого наглого грабежа уже не допустят. Слишком большие имена. А если бой будет равным, Ковалеву победы не видать.

– Тем более что вы сказали, его форма была посредственная в бою с Ярдом.

– Чем Сергей понравился в Америке? У него есть удар. Он делает зрелище. Таких сейчас мало. Противник у него будет очень неприятный. Мало того, что Альварес – хороший техничный боксер. Он еще и фантазер. Он может делать совершенно неожиданные вещи, что мы видели в боях с Головкиным. И если мексиканец будет выглядеть с блеском, Сергею нужно будет подломать соперника. Это будет очень сложно, но это – единственный выход.

– Ему 36 лет. Последний бой был в конце августа, а встреча с Альваресом в начале ноября. Срок меньше трех месяцев. Это проблема?

– Это зависит от боксера, его настроя. Хороший боец может записать такой расклад в плюс. Пройти не очень сложного соперника, пусть даже не самым убедительным образом, это можно рассматривать как этап подготовки. Нельзя сказать, что Сергей был сильно измотан, наделал кучу ошибок или у его тренерского штаба появилось много головной боли. Ничего этого не было. Для него победа на Ярдом была несложной. И если он готовится всерьез, прошедший бой для него был проходным. Это как раз неплохо.

– Стоит ли потратить Ковалеву все силы, чтобы нокаутировать Альвареса в первых четырех раундах?

– Нет. Нельзя. С Альваресом этот номер не пройдет. Это зачеркнет всю дальнейшую карьеру Сергея. Он же еще собирается ее продолжать. Ни в коем случае нельзя так выкладываться, а охотиться за противником – надо. Это единственный способ выиграть бой.