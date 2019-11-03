Дмитрий Кудряшов: Ковалев ничего опасного для Альвареса не сделал

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– Вы говорили, что ждете яркого и интересного боя. Насколько ожидания оправдались?

– Неяркий поединок. Мало действий. Было понятно, что низкорослый Альварес будет идти вперед. Сергей будет держать его на дистанции. Но у него не было жесткого и точного джеба. И не было сумасшедших серий со стороны Альвареса.

– Можно сказать, что они немного испугались друг друга?

– Слово «испугались» на таком уровне неприемлемо. Но, наверняка, опасались. Альварес отработал так, что не пропустил совсем ничего. Но Ковалев ничего опасного не создал.

– Тогда более политкорректно – не опасались, а были осторожны.

– Соглашусь, были осторожны. Это понятно. Альварес дрался в новом для себя весе. Сергей понимал, с кем он боксирует. Ошибок в таких боях допускать нельзя.

– Альварес плотно закрылся. Как Ковалеву нужно было работать, чтобы такую защиту разбить?

– Сергей всю жизнь это делал – разбирал таких «заблочников». Нужно было плотнее стоять на ногах и бить. Это могло замедлить маленького Альвареса. Уж не мне-то точно давать советы, а мексиканец был ко всему готов и отвечал на любую атаку. Он – классный контрпанчер и боксер высокого уровня.

– Мексиканец справится с Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом?

– С Артуром будет очень сложно, потому что Бетербиев сам любит работать в инсайде. Мощь Артура на Сауля уж точно произведет впечатление, поэтому я не уверен, что он останется в полутяжелом весе, чтобы кому-то что-то доказать. Он вошел историю, провел хороший бой и оправдал контракт с DAZN. Поэтому вернется и будет искать большие бои в своем весе.

– Сказались ли на Ковалеве проблемы со взвешиванием и было ли у Сергея преимущество в массе?

– Несколько лет назад я был штатах и тогда еще топ-проспект Вячеслав Шабранский тренировался со мной в одном зале и поехал на спарринги к Саулю. Вернулся и говорит: «Он так сильно бьет. И весит. Как он боксирует в 69 кг? Я боксирую в 79 кг и вешу 83 кг. И он примерно столько же». И это было давным-давно, а сейчас Альварес вышел свежим и чувствовал себя комфортно. Разница была в габаритах и длине рук, но этот вопрос был решен в подготовительных спаррингах. Сауль не выглядел боксером, которому не хватает мощи.

– Какое впечатление оставили десять раундов до нокаута?

– Не буду ставить себя на место судьи. Смотрю со стороны боксеров. Мне казалось, что ведет Альварес. Особенно в ментальном плане. Сергей осторожничает, пережидает, не вкладывается. Видно, что ему не комфортно.

– Бой задержали примерно на час из-за турнира UFC. Бокс уже проиграл конкуренцию ММА, если самого кассового боксера заставляют ждать?

– Все понятно. ММА набрали большие обороты. Много людей смотрят. И это говорит о конкуренции, которую глупо не замечать.

– Вы сами планируете еще выступить по правилам ММА или возвращаетесь в бокс?

– 21 декабря буду боксировать в Красноярске в одном вечере с Денисом Лебедевым.

– Планы на ММА ушли в далекое будущее?

– Пока да. Дебют откладывается. Сейчас побоксирую.