Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но...

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Чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBA Дмитрий Бивол подвел итоги встречи, в которой россиянин Сергей Ковалев проиграл титул чемпиона по версии WBO мексиканцу Саулю Альваресу.

– Дмитрий, с вами было трудно связаться последние сутки. Значит, вы были в США на этом поединке и вас уже завалили предложениями провести бой с Альваресом?

– Да, я в США, посетил этот вечер бокса и, совершенно верно, многие спрашивали про возможный бой с Канело. По организации вопрос не ко мне. От себя скажу, что я хочу встретится с Альваресом. Я нахожусь в расцвете сил, когда если не сейчас мне с ним боксировать?

– Какое впечатление оставил бой и сам Альварес?

– Он – высококлассный боксер, ему хватает силы для полутяжелого веса. Он – умный, у него хорошая защита. Но он пропускает удары. И мы видели, что Ковалев попадал. Это говорит, что Альварес тоже человек. К его защите можно подобрать ключи и его можно победить. Это не сверхъестественное. При правильной подготовке и грамотном распределении времени на бой, можно показать хороший бокс.

– Вам не показалось, что они оба очень осторожничали весь поединок, а Ковалев и вовсе правую руку не включал?

– Смотрите, они оба осторожничали, но Ковалев не включал правую руку и это правильно. Альварес был в глухой защите, и он ждал правой руки Сергея. Когда Ковалев наносил силовой удар справа, Сауль это видел. Он отходил назад и бил правой в корпус. Либо отвечал левым боковым. В принципе, это была заготовка под Ковалева – после удара Сергея справа, бить слева или оттягиваемся и в корпус.

На самом деле Ковалев тактически все делал правильно. Он выбрал хорошую тактику. Он правильно отдыхал в углу, когда до последней секунды сидел на стуле, пытаясь восстановиться. Но Сергей – человек, который побывал в стольких битвах и недавно боксировал с Энтони Ярдом, он был уставшим. С первого раунда. Он не устал к какому-то раунду, что само собой. Он изначально был измотан в силу возраста и боями, проведенными в предыдущие годы. Не было свежести и азарта, но даже при этом он удерживал Альвареса на дистанции.

– Если начнется неразбериха с обладателями поясов и их обязательными защитами, вас бы заинтересовал бой с Ковалевым без титула?

– Если честно, не очень. Я очень уважаю Сергея как спортсмена. Он является чемпионом по жизни, этого у него не отнять. Если бой интересен болельщикам, может быть, но я сомневаюсь в этом. Особенно после такого нокаута. Может у Ковалева свои планы. Я даже не хочу задумываться над этим. По-человечески я рад, что он добился больших высот в жизни. Он многое доказал, а нужен ли ему этот бой – не знаю.

– А какие планы у вас? На какую дату хотели бы назначить следующий бой?

– Я буду готов выйти на ринг с февраля, а там посмотрим. Пока не видим ни конкретной даты, ни конкретного соперника.

– А вас могут обязать провести обязательную защиту с победителем пары Баду Джек – Жан Паскаль?

– Мой менеджер Вадим Корнилов этого не исключает. Я бы с радостью провел бой с Баду Джеком. Но не уверен, что победит он. Если обяжут, куда деваться. Другой вопрос захочет ли боя сам Джек. Когда он владел «регулярным» поясом, Баду его оставил и не стал со мной боксировать, хотя я был обязательным претендентом. Теперь пояс у меня и я боксировать готов.

– А предыдущий титульный бой в вашем дивизионе между Артуром Бетербиевым и Александром Гвоздиком был похож на встречу Альварес – Ковалев?

– Нет. Бои по-разному прошли. У Гвоздика, как и у Ковалева, задача была: двигаться и держать на дистанции соперника. Александр с этой задачей не справился. Он останавливался, вступал в размен. Ковалев лучше справлялся с задачей, но ему не хватило бензина. Устал, реакция ослабла. Пропустил сначала справа, потом левый сбоку. Его повело и снова правый.

Бокс Ковалева мне показался умнее. Тактика лучше. Может я и ошибаюсь. Гвоздик не сумел выдержать свою тактику. Хотя может у него тактика была другой. Но ему надо было работать как Ковалев – много двигаться и выбрасывать много ударов.

– А Бетербиев не превзошел какие-то ваши ожиданиям?

– Нет. Я всегда знал, что он – очень опасный боксер. С ним нужно быть начеку каждую секунду. Нельзя зазеваться. Я это всегда знал. Здесь он лишний раз то доказал. Но опять же, тактика Гвоздика. У него есть хорошие плюсы, которые он не использовал.

– Какие?

– Он может двигаться и держать соперника на дистанции. С Артуром он хотел показать свою силу. Он останавливался и принимал удары. И это против Бетербиева, который пробивает любую защиту.