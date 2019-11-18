Алексей Егоров: Если дам возможность, Радченко меня «шлепнет»

Загрузка...

На кону будет стоять титул WBA Gold, который Егоров завоевал 16 июня, победив другого украинца Романа Головащенко.

«РАДЧЕНКО НЕ ПРОИГРЫВАТЬ ПРИЕДЕТ»

– Какая формулировка к вашему следующему бою будет наиболее точной? Самый статусный, самый важный или самый сложный бой?

– Не буду раскидываться такими громкими словами. Будет бой, получу опыт. Больше нечего сказать.

– У Радченко четыре поражения в пяти последних поединках. На это невозможно не обратить внимание. В лучшем случае про бой напишут – «побил мешка». Согласитесь с такой формулировкой?

– Если у него будет возможность меня «шлепнуть», он «шлепнет». Вряд ли он выйдет на ринг, чтобы проиграть. Бой будет настоящим.

– Сколько боев Радченко вы видели? Какие впечатления он оставил по поединкам с Русланом Файфером и Кшиштофом Гловацки?

– Смотрел бои отрывками. Помимо этого посмотрел еще один бой, но не помню соперника.

«С ПЕРЕСОМ ЕЩЕ ПОДЕРЕМСЯ»

– В профессиональном боксе 17 весовых категорий, а только у одной WBA в каждой из них от двух по четырех чемпионов мира. То есть сейчас в мире порядка 50 боксеров, которые считаются чемпионами WBA: Super, Regular, Gold, временный или чемпион в отпуске. В этой связи интересно, что для вас значит статус вашего пояса Gold?

– Полноценными титулами я бы назвал Super и Regular. Мой пояс – претендентский. Он дает право драться за регулярный титул. Надеюсь, что следующий бой будет как раз за него.

– Сообщалось, что промоутером вашего вечера будет Рой Джонс. С ним приходилось пересекаться?

– Понятия не имею, кто организует бой. Я не касался этой части. Лично с Роем Джонсом я никогда не виделся и не знаком.

– В июне вы должны были провести поединок, который вполне себе по вывеске претендовал бы на титульный, против Майка Переса. Удалось выяснить, почему кубинец соскочил с боя?

– Тоже не вникал в этот вопрос. Получилась непонятная ситуация. Сначала мне сказали, что моим соперником будет Матеуш Мастернак. Потом его поменяли на Переса. Я не в курсе всех закулисных игр. Не знаю, что произошло и кто виноват.

– Расстроились, что известные соперники прошли мимо?

– Да, подготовка была серьезной и конкретной. Хотел себя показать болельщикам и в рейтингах подняться высоко. Случившееся не от меня зависит, что горевать? Будет возможность, подеремся еще.

– Есть желание бросить ему вызов цитатой советского мультика: «Выходи подлый трус»?

– Нет.

«РАССЧИТЫВАЮ НА БОЙ С ГУЛАМИРЯНОМ»

– Вадим Корнилов говорил о возможности провести бой против Арсена Гуламиряна, который в пятницу победил Кейна Уотса и стал обладателем титула Super. Предположим, 7 декабря побеждаете вы, дальше ваша встреча реальна?

– Конечно. Мы на это нацелены. И я очень надеюсь, что никто не травмируется, никто не будет уходить от встречи. Будет дата, будет бой и все будет шикарно.

– Не получается ли так, что вы сейчас заглядываете за спину Сергею Радченко?

– Нет. Я уже сказал, что едва ли Сергей выйдет, чтобы проиграть. Для него это тоже шанс подняться в рейтингах. У него есть свои цели, и он упрется. Хорошо упрется. Придется пободаться. Я жду такого боя.

– Ваш дивизион серьезно представлен в России. Кто-то из известных боксеров вам помогает в подготовке?

– Нет. Из наших топовых боксеров никто не участвует в моей подготовке. Может быть, в будущем проведем совместные сборы.

«ПОЧЕМУ КОВАЛЕВ ИЗНОШЕН?»

– Какие впечатления у вас оставил поединок Сергея Ковалева и Сауля Альвареса?

– К сожалению, бой разочаровал. Очень обидно, что Сергей проиграл. Я болел за него. Но победил Альварес.

– У вас было ощущение, что боксеры одного веса или бросалось в глаза преимущество в габаритах Ковалева?

– Конечно, Ковалев выглядел более габаритным. Альварес как-то сумел нивелировать эту разницу. Он успешно провел бой.

– Для Сергея другие титульные бои неактуальны? Он уже изношен?

– Почему изношен? Это только он сам знает. Я близко не знаком с ним. Он сам решит, как себя чувствует.

– Вам не показалось странным, что Ковалев не действовал в своей привычной манере – не давил на соперника, не работал правой?

– Думаю, что это было частью тактики на бой. Он придерживался плана. Все шло штатно. Как они с Бадди Макгиртом и задумывали.

«ХОЧУ УВИДЕТЬ КАНЕЛО – БИВОЛ»

– А удивила ли вас победа Артура Бетербиева над Александром Гвоздиком?

– Я считал, что шансы 50 на 50. Наверное, сыграла психологическая составляющая в подготовке Гвоздика. Александр неправильно подошел к бою. Психология – серьезный фактор при подготовке.

– Именно «до» или «во время» боя, когда Гвоздик прочувствовал удары Бетербиева?

– До боя. Возможно, Александр перегорел. Но не будем принижать заслуги Артура. Он показал хороший бокс. Все четко сделал.

– Бетербиева можно назвать сейчас лучшим полутяжеловесом?

– Есть еще Дмитрий Бивол.

– А какой бой между тремя чемпионами в полутяжелом весе вам бы хотелось увидеть?

– Бивола с Альваресом. Это был бы стратегический бой.

– Еще одним большим боем осени стала встреча Геннадия Головкина и Сергея Деревянченко. Насколько все было близко?

– Очень близкий бой. Мне больше понравился Сергей Деревянченко. Я считаю, что он был лучше. Судьи решили по-другому. Они были рядом с рингом, значит, видели бой лучше, чем мы по телевизору.

– Возможно, что этим судьи вернули должок Головкину за бои с Альваресом?

– Не знаю, не знаю. Я не верю в это. Вряд ли.

– А третья встреча Головкина и Альвареса еще актуальна?

– Я бы посмотрел еще раз.