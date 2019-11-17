Михаил Кокляев: Емельяненко видели пьяным? Это какой-то вброс

Встреча спортсменом состоится 29 ноября в Москве. Поскольку при встрече под левым глазом Михаила красовался огромный синяк, корреспондент «Советского спорта» на всякий случай поинтересовался, повлияет ли она на предстоящий поединок.

– Здравствуйте, Михаил. Убедите всех, что травма не повлияет на ваш будущий поединок против Александра Емельяненко.

– Это в спарринге заработанный синяк. Сейчас начались тяжелые спарринги у нас. Это издержки профессии.

– Почему выбран бокс, а не ММА?

– Саша предложил, а я согласился.

– А у вас уже есть лицензия боксера?

– Все эти детали нужно с организаторами обсуждать. Я туда не лезу, если честно. Мое дело выйти в ринг и отработать 4 раунда по 3 минуты.

– Кто-нибудь из известных боксеров вам помогает подготовиться к поединку?

– Мне помогает боксер-легковес, профессионал Эдгар Гукасян. Это мой тренер на сегодня.

– После того, как объявили ваш поединок, было ли много звонков от ваших друзей, которые говорили: «Михаил, ну зачем, ну не надо»?

– Никто ничего не говорил. Они говорили: «Береги себя» и все. Мои друзья говорят, что они гордятся мной.

– Александра Емельяненко недавно заметили, так сказать, не в самом спортивном режиме. То есть его подготовка проходит не особо в полном объеме...

– Я думаю, что это может быть старое видео. Мне кажется, это какой-то вброс. Вот и все. Я не думаю, что Александр перед таким боем может повести себя неспортивно.

– Вы отдаете себе отчет, что у него больше опыта и все для вас может закончиться не самым лучшим образом?

– Знаете, с самого детства для меня периодически все складывается не лучшим образом. Но побед было всегда больше, чем поражений. Я для себя узнал больше полезного в этой подготовке. У меня появилось много знакомств, у меня появилось много идей и мыслей, у меня появилось много навыков. А дальше, как говорится, как бог даст. Вот и все. Если все закончится не в мою пользу, я переживать не буду. Ну и что, это спорт.

Я понимаю, на что вы намекаете. Вы намекаете на то, что скажут люди. А люди хоть как будут говорить. Если я выиграю у Емельяненко, все скажут, что это договорняк. Если я его нокаутирую, все скажут, что он бухает и вышел с Кокляевым в ринг после пьянки. Так как многие думают, что он сейчас выпивает. Всегда, что бы ты ни делал, победил ты, проиграл ты – всегда найдутся люди, которые все опошлят, которые все очернят и вывернут наизнанку. Поэтому мне на это далеко наплевать. Вот и все. Самая главная задача на сегодня – это выйти с ринга крепким и здоровым на своих двоих. Вот и все.

– Когда вы публиковали сообщения про «стреляющий веник», вы уже планировали довести дело до поединка?

– Я решил хайпануть. Когда я сказал, что «раз в год веник стреляет, а иногда и два» – это был хайп. Но когда я приступил к тяжелым тренировкам, начал бегать 10-километровые кроссы, пошли спарринги и травмы, на этом хайп закончился, и началась работа. Кто хочет увидеть хайп, увидят только его, чтобы я не сделал. Люди настроены на негатив. Я оптимист, но если бы не человеческая пакость, не было бы интереса к этому бою.

Мне важен бой со всех точек зрения: хайп, слава, деньги, признание, самоутверждение. Про меня скажут: «Он не положительный герой». А я и не хочу никого очаровывать. Я так живу и не хочу быть Д'Артаньяном. Я хочу быть гвардейцем кардинала, но в рамках правового поля.

– Кстати, когда я читал «Трех мушкетеров», именно кардинал Ришелье мне казался единственным положительным героем книги. Мушкетеры пили, устраивали дуэли, закон им был до лампочки и так далее…

– Кардинал – это святой отец. Согласен, что он интереснее мушкетеров в этом плане. Кстати, сегодня принято отрицательных героев показать в лучшем виде. Посмотрите на Джокера или Таноса, который круче всех «Мстителей». Поэтому нам сейчас навязывают, что отрицательный герой лучше положительного. Свой прикол и правда в этом есть, но моим путеводителем является Иисус Христос.