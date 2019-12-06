Охота на «Витязя». Поветкин встретится с Хантером

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В КАКОЙ ФОРМЕ ПОВЕТКИН

В прошлом году «Русский витязь» получил последний шанс на то, чтобы выиграть чемпионский титул, но Александр проиграл Энтони Джошуа. Казалось, все. Чуть менее чем через год Поветкин вернулся на британский ринг и одержал победу над двоюродным братом Тайсона Фьюри – Хьюи Фьюри. Близка еще одна попытка на титул?

Ответ на этот вопрос даст именно встреча с Хантером, а поединок с «младшим» Фьюри не дал никакой новой информации. Да, Поветкин в нем продержался всю дистанцию и не сбавил во второй половине боя. Физическая подготовка у него оказалась на привычном высоком уровне. Но это «заслуга» именно Хьюи. Британец на протяжении всего боя не предпринимал никаких атакующих действий. Его стиль чем-то напоминает бокс в исполнение Андре Уорда, задача которого формулировалась как – испортить бой своего сопернику.

Одно дело, когда это делаем сам Уорд. Он изучает слабые стороны соперника и постепенно подбирает к нему ключи. Другое дело Фьюри, который демонстративно не делает ничего и ждет, когда соперник упадет сам. Этого не прошло ни с Поветкиным, ни с Кубратом Пулевым, ни с Джозефом Паркером. Простым языком, Хьюи Фьюри – медленный, слабообученный и безударный боксер.

До этого Александр встречался с Дэвидом Прайсом. У Прайса больше поражений, причем все они тяжелые и досрочные, но сам Дэвид обладает сильным ударом, от которого нужно суметь увернуться, а Поветкин один раз упал.

Слишком оптимистичным было бы предположить, что Александр будет выглядеть лучше, чем в предыдущих боях. Свою лучшую форму он набрал во времена сорванного поединка с Деонтеем Уайлдером из-за мельдониевого скандала. Сейчас же он стремительно «не становится лучше».

ЧЕМ ОПАСЕН ХАНТЕР

Главная проблема российского боксера заключается в том, что он не умеет подстроиться под соперника. И уже не работает серийными или разнообразными атаки. Коронная комбинация Александра: левый боковой и правый прямой. Если одна не проходит, Поветкин ее повторяет, но сильнее вкладывается в удар.

Это сильно ограничивает его потенциал и упрощает работу соперника. Каждый визави россиянина всегда знает, что от него ждать. Еще три года назад у Александра был нокаутирующий удар, с которым нужно было считаться, а за последние годы он нокаутировал только Прайса по прозвищу «стеклянная челюсть». Фьюри, Андрей Руденко и Кристиан Хаммер находились в глухой защите, но удары Поветкина терпели. Александр не был близок даже к нокдауну.

А Хантер боксер куда более высокого уровня. Отсиживаться в обороне он не будет. Американец всю жизнь спарринговал с сильными тяжеловесами и чему-то у них научился. Даже Александру Усику пришлось пролить ведра пота, чтобы взять над Хантером верх. И это Усик с его техникой, арсеналом и отменной физической формой.

Для тяжеловеса Хантер боксер очень быстрый. Тактику на бой он выберет примерно ту, что принесла ему успех в поединке с Сергеем Кузьминым. Майкл будет отстреливаться издали, действовать навстречу и много двигаться, чтобы измотать более мощного соперника.

Если забыть встречи с Джошуа и Владимиром Кличко, Хантер является самым опасным соперником в карьере россиянина. Как минимум его стоит поставить на один уровень с Марко Хуком, которого Поветкина побеждал, но тогда Александр был значительно моложе, а сейчас ему 40 лет.

ЧЕГО ЖДЕМ

Отложим в сторону разговоры о патриотизме. Реальность такого, что фаворитом является именно американский боксер. Сколько угодно можно говорить о том, насколько Поветкин жаждет стать чемпионом мира, но он уже давно является ветераном.

Нынешний статус Александра – «гейткипер». Человек, который устраивает проверки будущим звездам. Отделяет зерна от плевел. А Хантер – это молодой голодный лев. Причем с хорошим опытом. Он знает цену ошибки.

Победить досрочно Поветкин может только в случае травмы соперника. У Хантера крепкая челюсть, но важнее то, что он не пренебрегает защитой. В него сложно попасть. Разового нокаутирующего удара у американца нет. Он – технарь. И вряд ли будет пытаться тратить много сил, чтобы закончить бой досрочно.

При других раскладах можно было говорить, что бой железно пройдет всю дистанцию, но последний бой Поветкина состоялся 31 августа, а Хантера – 13 сентября. Три месяца для подготовки маловато, но боксеры находятся в одинаковых условиях. И в отличие от Сергея Ковалева им не нужно изнурять себя весогонкой.

Бензина может не хватить обоим, поэтому поединок вряд порадует своей интенсивностью. Поэтому мы увидим некое продолжение последних боев Поветкина и Хантера. Но на этот раз план Александра, который у него был в поединке с Фьюри, ему не поможет, а охотником будет Хантер.