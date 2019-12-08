Джошуа вернул титулы, Поветкину дали ничью - Советский спорт
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08 декабря 2019 03:11БоксУсачев Владислав

Джошуа вернул титулы, Поветкину дали ничью

В Садовской Аравии прошел боксерский вечер, в котором британец Энтони Джошуа взял реванш у мексиканца Энди Руиса, а россиянин Александр Поветкин и американец Майкл Хантер не выявили победителя.

ПОВЕТКИН – ХАНТЕР

Предыдущий бой Поветкина состоялся 31 августа, а Хантер выходил на ринг 13 сентября, поэтому зрелищного поединка мало кто ждал. Слишком короткие сроки для полноценной подготовки. И слишком солидный возраст у российского боксера – 40 лет.

Проблемы для Поветкина начались в стартовом раунде. Хантер взял привычный высокий темп, и Александр не успевал реагировать на удары соперника. Второй раунд сложился для «Русского витязя» не лучше первого. По факту, американец за пять минут в ринге проделал больше работы, чем последний соперник россиянина за весь бой.

Но к началу третьего раунда Поветкин сумел прийти в себя и несколько раз приложится по корпусу Хантера. Если тот и начинал думать, что бой уже у него практически в кармане, действия Александра произвели отрезвляющий эффект. И середину встречи Поветкин боксер забрал.

Но с седьмого раунда россиянину пришлось держаться на морально-волевых качествах. Это заметил Майкл. К Хантеру вернулась уверенность и один за другим раунды начали уходить в его копилку.

11-я трехминутка и вовсе получилась для Поветкина крайне тяжелой. Хантер попадал чистыми ударами, а голова Александра откидывалась назад как на съемках кино. При этом сам россиянин мало чем отвечал, но выстоять сумел, а Хантер потратил на попытки нокаутировать соперника слишком много сил.

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Перед финальным раундом картина казалась очевидной, Поветкину нужно было его забирать. За Хантером было начало встречи и концовка, в которой он задал Александру приличную трепку. Без победы в 12-м раунде, ни о какой общей победе Поветкина не было бы речи. Россиянин этот раунд взял, успев даже завалить Майкла на ринг в стиле Хабиба Нурмагомедова, который посетил этот вечер.

Дальше судьи. Россиянин Юрий Копцев увидел минимальную победу Поветкина, итальянец Стефано Кароцца – обратный результат, а американец Гленн Фельдман поставил ничью, что больше всего похоже на правду. Но надо признать, американец свои раунды забрал намного ярче, а сам Александр показал максимум для своего возраста.

ДЖОШУА – РУИС

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Вплоть до церемонии взвешивания из лагеря Руиса потоком цунами шла дезинформации о том, что Энди усердно тренируется и сбросил лишний вес. Лишнего веса у мексиканца хватало в первом поединке, но проблемой он не стал.

Видимо, Руис посчитал, что лишних килограмм не бывает в принципе, поэтому всю подготовку он провел в «Макдональдсе», где «раздулся» до 128 кг. Никогда в карьере он не весил так много. Энди хватило наглости заявить, что это исключительно мышечная масса. В самом деле, не сознаваться же в отсутствии дисциплины. Но никто ему не поверил, а легендарный Джордж Форман и вовсе напрямую заявил: «Руис профукал свой шанс». Прославленный боксер оказался полностью прав.

Тем более что это Джошуа сбросил 5 кг. Он стал значительно легче и играючи держал соперника на дистанции. Руису было тяжело таскать за собой свою огромную «мышечную массу», поэтому за 12 раундов ему ни разу не удалось сблизиться с соперником по своему желанию.

Джошуа сам пару раз проверил, а стоит ли ему возвращаться на среднюю дистанцию, и быстро понимал – незачем. Руис начинал сумасбродно махать кулаками и риск нарваться на что-то серьезное стремительно возрастал, поэтому британец продолжил сушить бой.

Весьма возможно, что у Энтони не получилось бы это сделать так легко, если бы Руис действительно тренировался и сбросил десять килограмм. Тогда бы взрывной мексиканец успевал отсекать соперника от центра ринга, но в нынешней ситуации Энди просто нечем было крыть козыри соперника, который не хотел подставляться сам.

К восьмому раунду вопрос о победителе уже не стоял. Руису требовалось в чудо в виде желания Джошуа пойти в рубку, но у последнего оказалось больше двух извилин в голове, поэтому он ни разу не рискнул. И был полностью прав.

Как итог на судейских карточках оказалась разгромная победа Джошуа. И теперь даже вопрос о третьем поединке не выглядит актуальным. Ведь Сергей Ковалев после реванша у Элейдера Альвареса даже на секунду не задумался о третьей встрече с колумбийцем. Поэтому и Руису стоит сейчас сойти с дороги британца, а лучше вернуться в спортзал, в котором он за последние полгода, судя по виду, был не более пяти раз.

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