Сергей Кузьмин: Руис распустил себя. Лишний вес сыграл роковую роль - Советский спорт
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08 декабря 2019 09:00БоксУсачев Владислав

Сергей Кузьмин: Руис распустил себя. Лишний вес сыграл роковую роль

Российский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями о боях Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также Александра Поветкина и Майкла Хантера.

Поединок Джошуа и Руиса продлился все 12 раундов и закончился победой британского боксера: 118:110, 118:110, 119:109. Таким образом, Джошуа взял реванш за поражение нокаутом минувшим летом, а также вновь завоевал чемпионские титулы.

Бой Поветкина и Хантера завершился вничью. Один судья отдал победу Поветкину 115-113, второй – Хантеру 115-113. Третий дал ничью 114-114.

«ПЛАСТИЧНЫЙ, СКОЛЬЗКИЙ, НЕОБЫЧНЫЙ»

– Какое впечатление оставил бой Поветкина?
– Как мы и ожидали, поединок получился очень конкурентным. Тем более во второй половине боя Александр почувствовал, что соперник подустал. Было видно, что он подсел функционально, но все равно Хантер выполнял свою работу, боксировал, поэтому ничья.

Эпизодами Хантер проводил продолжительные успешные атаки в первом и втором раундах. Хватало моментов, когда американец выглядел убедительно. У Александра атаки состояли из двух-трех ударов и все.

– Вы изменили мнение о Хантере? Раньше о нем вы говорили «ничего особенного».
– Он – обычный боксер, но у него есть внутренние качества: чувство дистанции, пластичность. К тому же он «скользкий». Что типично для латиноамериканского стиля бокса. В целом, необычный.

– Вы проиграли Хантеру в сентябре. Теперь понимаете, что нужно перестроить в своем боксе, чтобы его победить?
– Думаю, что мне нужно было добавить повторные атаки из трех-четырех ударов. Тогда победа была бы за мной. Может, даже увидим реванш с ним, хотя сейчас непонятно. Вроде в ринге он договорился о реванше с Поветкиным. Ничья – не результат. Нужно выявить победителя.

– А ударный ли боксер Хантер?
– Удар в тяжелом весе есть у всех. Вопрос кто как донесет, но я бы не сказал, что у него такой уж сильный удар, если сравнивать с другими тяжеловесами. Средней силы удар.

– А не считаете, что тот бой вы проиграли из-за лишнего веса? Нужно было сбросить несколько килограмм, чтобы не проиграть Хантеру в скорости.
– Согласен. Нужно было выходить на бой на три-четыре, максимум на пять килограмм легче моего веса. В районе 113-115 кг. Надо было боксировать как с Джоуи Дайвеко, этот бой я провел со сломанной рукой и не на сто процентов отработал, но если бы я боксировал так же, я бы победил Хантера. С Дайвеко мой бокс был лучше.

«РУИСА НАСТИГЛА ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ»

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– Тогда от вашего веса переходим к весу Руиса. Перед боем все говорили, что он серьезно похудел…
– Он и сам это говорил. Обещал выйти на бой в районе 115-116 кг, а тут такая неожиданность. Семь килограмм набрал и в итоге почти 130. Это показатель, что человек распустил себя. Не сказать, что в предыдущем бою он был супер. Вышел на коротком уведомлении, но был в хорошей форме. Сейчас у него был вагон времени, но он не подготовился совсем. Это ключевой фактор и роковая ошибка. Руис был медленный. Он не успевал за Джошуа, а британец все сделал правильно. В том числе выводы из поражения и работу над ошибками. Не зарубался, не шел вперед, старался перебоксировать и он выиграл эпизод за эпизодом.

– Руис окончательно себя распустил или может взять себя в руки?
– Звездная болезнь его немного настигла. Но он уже проиграл. Поясов нет. Можно сделать работу над ошибками. Если она пройдет правильно – Руис вернется еще лучше, нет – может завязать. Его мечта сбылась. Он стал первым чемпионом мира в тяжелом весе из Мексики.

– А чего конкретно вы ожидали в этом поединке?
– Мои ожидания были связаны с Джошуа. У него все получалась в первом поединке. Он отправил Руиса в нокдаун. Бой на средней дистанции – стихия Энди. Джошуа сам выходил на удобную дистанцию для Руиса и тот наносил свои короткие удары, потому что у него небольшой размах рук. Ему удобно работать на средней и ближней дистанции. Там он взрывной. Энтони попал и пошел добавить, а в размене пропустил шальной удар. Грубая ошибка. Сейчас он вышел и перебоксировал Руиса.

Я сам спарринговал в Штатах с Руисом год назад, когда готовился к своему поединку. Я пытался с ним зарубиться. Затем тренер мне говорит: «Зачем ты это делаешь? Зачем пропускать лишние удары? Двигайся, выбрасывай удары расслабленно. Он сам к тебе придет». Я начал двигаться и выбрасывать легкие удары. Все. Руис хорошо бьет только со стоящих ног. В этом и заключалась вся работа Джошуа: он двигался и боксировал.

– Третий бой напрашивается?
– Да, напрашивается. В первом бою Джошуа разгромно проиграл. Сейчас убедительно выиграл.

– Вы не смогли выйти на бой с Чжилеем Чжаном из-за травмы. Как здоровье сейчас?
– Идет реабилитация. У меня перелом пяточной кости. До 20 января я буду в гипсе, хожу в фиксаторе. Тренировки посещаю, но с ограничениями.

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