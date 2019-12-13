Александр Поветкин: Под нейтральным флагом на Олимпиаду не поехал бы - Советский спорт
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13 декабря 2019 17:30БоксУсачев Владислав

Александр Поветкин: Под нейтральным флагом на Олимпиаду не поехал бы

Российский тяжеловес Александр Поветкин рассказал о поединке с Майклом Хантером, который завершился вничью и заявил, что отказался бы от поездки на Олимпиаду без российского флага.

«УЧАСТИЕ НА ОЛИМПИАДЕ – ЛИЧНОЕ ДЕЛО БОКСЕРА»

– Накануне Умар Кремлев выступил с заявлением, что российские боксеры не поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе. Что вы об этом думаете?
– Тяжелый вопрос. Для спортсменов особенно. Это дело всей их жизни. Нас опять несправедливо наказали. Хочется, чтобы наши ребята поехали на Олимпиаду. Мнение руководства Федерации бокса? Им хочется поехать под своим флагом. Ты же выступаешь за свою страну. Но это личное дело каждого.

– Спортсмен должен сам решать или решать должны за него?
– Если боксер хочет ехать, должен ехать. Все знают, чью страну он представляет.

– Вы бы поехали под нейтральным флагом на Олимпиаду?
– Нет.

«БОЙ С ХАНТЕРОМ ПРОСТО НЕ ПОШЕЛ»

– Как вы оцените свое выступление в поединке с Майклом Хантером?
– Бой непростой. У меня многое не получалось из того, что хотел. Просто все не пошло. Хотел одно сделать – не получается. Второе тоже не идет. Все через силу. Не шел бой почему-то. Я надеюсь, что состоится реванш. Посмотрим, как он сложится.

– По сравнению с тем, что было пять лет назад, ваша форма стала хуже?
– Хуже она не стала. По одному бою судить не будем. Этот поединок не задался. Может, мы исправим это. Что-то по-любому изменим. Я чувствую в себе силы.

– Так же как в 35 лет?
– Да.

«НИЧЬЯ – ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»

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– Назовите три лучших боя в своей карьере.
– Я вообще считаю, что во всех последних боях был в хорошей форме. В последнем поединке тоже. Там что-то не пошло, но это другая тема. А так хороший бой был с Карлосом Такамом. Его выделю среди остальных.

– Как вы чувствовали себя в заключительных раундах?
– Мы обсуждали как раз небольшие изменения в тренировках на силу и выносливость. Могу признаться, что усталость была. Чувствовал себя вялым.

– Вы согласны с ничейным результатом?
– Не сказал бы, что проиграл, но и не доволен собой. Поэтому, наверное, ничья — правильное решение.

– Как вам Юрий Копцев объяснил то, что отдал победу вам?
– Мы общались с ним после боя. Он сказал: «По моим подсчетам ты нанес больше точных и акцентированных ударов. Поэтому победу отдал тебе».

«КИРПА ОТОШЕЛ В СТОРОНУ»

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– 31 августа вы провели бой против Хьюи Фьюри. 7 декабря дрались с Хантером. Короткие сроки создали неудобство?
– Не совсем неудобство. Непривычно. Проблема конкретно в том, что я не выполнил поставленные задачи на бой. Не знаю, почему, но многое не получалось. Непонятный бой был.

– Если ситуация по срокам повторится. Вы согласитесь?
– Соглашусь, но корректировки надо будет внести.

– Сколько времени потратили на отдых после боя с Фьюри?
– Особо и не тратил. Быстро вернулся к тренировкам.

– Многие отметили, что на том поединке Иван Кирпа не секундировал вам. Почему?
– Я большую часть подготовки провел с Игорем Нестеровым. У Ивана Кирпы были свои обязанности. У него родился ребенок. Нужно было больше времени уделить семье. Поэтому он сам немного отошел в сторону.

– И на этот раз история повторилась?
– Да. Я опять в основном тренировался с Нестеровым, хотя Кирпа был рядом.

– Вы ощущали во время подготовки или самого боя, что вам не хватает советов Кирпы или каких-то его корректировок?
– Нет. Все было нормально. Есть моменты, которые надо исправить в ближайшее время. Это скорее даже не физические нюансы, а что-то что находится в голове.

– Вы говорили, что собираетесь выступать два года…
– Наверное, это максимум. Буду боксировать до тех пор, пока есть желание. Дальше посмотрим. Вот сейчас мой бой прошел совсем недавно, а желание боксировать никуда не пропало.

«КОКЛЯЕВ – МОЛОДЕЦ»

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– Вы смотрели бой Энтони Джошуа и Энди Руиса?
– Полностью не смотрел, но посмотрю обязательно.

– Как вы работали с Энди Руисом?
– Представлять можно что угодно. Но когда выходишь на ринг, все совсем по-другому. Энди и Энтони – хорошие боксёры, поэтому сложно что-то предсказать, когда боксируешь против них. В этом и заключается задача классного боксера – заставить соперника действовать так, как удобно тебе.

– Руис весил 121 кг в первом поединке с Джошуа. Сейчас он весил 128 кг. Он себя распустил?
– Может он хотел больше набрать, чтобы увеличить силу удара. Набрать вес – неправильное решение со стороны Руиса и его команды.

– На своем примере можете сказать, если разница в том, когда весите 100 или 105 кг?
– Вес у меня плавающий. 105 кг – это нормально, а вот 107-108 уже тяжелее становится. Медленнее. Конечно, Руис тоже стал тяжелее и медленнее.

– Диллиан Уайт бросил вам вызов. Такой соперник вам интересен?
– Первый раз об этом слышу. Я не против боя с ним, но на данный момент у меня в приоритете второй бой с Хантером.

– Кого вы считаете самым сильным тяжеловесом мира?
– Я бы назвал Деонтея Уайлдера. Тайсон Фьюри кстати тоже достойный боксер.

– А от техники Уайлдера у вас гримаса на лице не появляется?
– Нет. Он мощный. Побеждает за счет сильного удара.

– Ваш бой с ним сорвался. Если будет еще одна возможность, вы за нее ухватитесь?
– Конечно. С радостью. Я пришел в бокс, чтобы драться с лучшими.

– Как вы отнеслись к организации боя Александра Емельяненко и Михаила Кокляева?
– Если такой поединок организовали, значит это кому-то интересно. Я считаю, Миша – молодец. Не так просто выйти и подраться. Тем более, с Александром Емельяненко. Это отличный и сильный боец. Миша не испугался, старался что-то делать. Ничего не могу про них плохого сказать.

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