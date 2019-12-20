«Скала» и «Последний герой». С кем подерется Денис Лебедев

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ДЕСАНТ В ДЕЛЕ

Когда стало понятно, что Александр Усик не настроен встречаться с Лебедевым, Денис завершил карьеру боксера в начале этого года. Воображаемую эстафету экс-чемпиона «десантник» передал своим коллегам Дмитрию Кудряшову и Алексею Папину, которые получили возможности стать обязательными претендентами на пояс WBA.

Но оба российских боксера проиграли конголезцу Илунге Макабу, и у Лебедева, как он сам говорит, «шкура зачесалась». Денис возобновил карьеру именно для встречи с Макабу. Однако африканцу, видимо, надоело без конца мотаться в Россию на рискованные претендентские бои, поэтому он подписал контракт с Доном Кингом в надежде, что последний приблизит титульный поединок. Пока не приблизил.

А у «Мира бокса» с Доном Кингом дела исторически складываются плохо. Переговоры быстро зашли в тупик, поэтому оперативно была найдена замена в лице Табисо Мчуну.

ВСЕ ЗНАКОМЫЕ

Мчуну – достаточно известный в боксерской среде человек. Болельщикам он больше знаком по поединку с Усиком, который Мчуну проиграл нокаутом. Но перед этим боксер по прозвищу «Скала» побеждал Оланреваджу Дуродолу и Эдди Чемберса. На заре карьеры африканец даже стал победителем местного турнира «Последний герой».

Многое в карьере Мчуну определила встреча с Макабу. Де-факто это был бой за звание лучшего боксера Африки. Поединок прошел в южноафриканском Дурбане. На судейских карточках вел Табисо. Маленький ринг, высокая влажность, жара. Мчуну устал к 11-му раунду, вяло оборонялся и пропустил от конголезца смачный апперкот, который поставил точку в противостоянии.

И если карьера Макабу даже с учетом поражения от Тони Белью пошла в гору, Мчуну может посетовать на отсутствие лояльности со стороны судей в боях с Константином Беженару и Томасом Остхойзеном, у которого он уже взял убедительный реванш.

НА РИНГЕ

Это будет встреча двух левшей. Специально для подготовки к Мчуну Лебедеву подобрали двух полутяжеловесов Игоря Михалкина и Гасана Гасанова, которые также работают в правосторонней стойке.

По факту, ни Мчуну, ни Лебедева сейчас нельзя назвать нокаутерами – боксерами одного удара. Поэтому нам практически гарантирован просмотр всех 12 раундов. Хотя африканец моложе россиянина на девять лет, он является более пробитым боксером, и интенсивный бой может сказаться на его действиях в концовке.

Но и у Лебедева есть проблемы. В последние годы ему тяжело дается весогонка, а нынешний перерыв в его карьере составил год и форму он в какой-то момент сильно растерял. Возвращение по определению не может быть простым, и кто знает, сколько сил Денис потратил на борьбу с самим собой. И это перед встречей с Мчуну, который значительно превосходит в мастерстве трех последних соперников Лебедева. Ждем тактический и конкурентный бой.

НА ПОСОШОК

Также в рамках этого вечера состоится поединок Дмитрия Кудряшова. Он встречается с чехом Вацлавом Пейсаром. И никакой интриги этот поединок не таит. Дмитрий должен спокойно «закрыть» летнее поражение от Макабу.

Тем более, что его соперник в восьми последних боях потерпел пять поражений, два – досрочно. Пейсара за карьеру успели «обидеть» Сергей Кузьмин, Дэвид Прайс, а также безударные Андрей Руденко, Том Шварц и Алексей Афонин.

Изначально чех выступал в тяжелом весе и весил солидно за 100 кг, но с прошлого года он опустился в более легкий дивизион. На первых порах это принесло ему две победы, но в последнем поединке он проиграл латвийцу Николаю Грузинину. Чем собственно Кудряшов хуже их всех? И поскольку все поединки Дмитрия заканчивались досрочно, на этот раз лечь на ринг должен именно Пейсар.