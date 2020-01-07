Лучший боксер, бой и нокаут. Все герои бокса в прошедшем году

ЛУЧШИЙ БОКСЕР

Комментарий: В 2018 году превосходство Александра Усика над остальными конкурентами было подавляющим, а в 2019 году почти все номинанты провели по два боя с соперниками примерно сопоставимого уровня. И любой выбор приведет к спорам.

Претенденты: Мэнни Пакьяо, Сауль Альварес, Наоя Иноуэ, Эррол Спенс, Джош Тейлор, Артур Бетербиев, Деонтей Уайлдер, Теофимо Лопес, Хуан Франсиско Эстрада

Победитель: Мэнни Пакьяо не был фаворитом в поединке с небитым Китом Турманом, на но пятом десятке лет сумел набрать потрясающую форму. Причем без помощи Фредди Роуча. Перед встречей с Турманом Мэни легко переиграл Эдриана Бронера и свои 40 лет по праву входит в десятку лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.

ЛУЧШИЙ БОЙ

Комментарий: В идеале встреча, которая получает номинацию на лучший бой, должна содержать интригу, которая переходящую от одного боксера к другому, и оба участника поединка так или иначе должны оказаться на настиле. Под этот критерий подходят три поединка.

Претенденты: Энди Руис – Энтони Джошуа – ТКО 7, Жан паскаль – Баду Джек SD 12, Эфе Аджагба – Яго Киладзе – КО 5.

Победитель: Все эти встречи отличались по статусу, но были весьма насыщенными по содержанию и закончились непохожим друг на друга образом, но очевидно, что лучшим боем стала первая встреча Энтони Джошуа и Энди Руиса, которая состоялась летом.

ЛУЧШИЙ НОКАУТ

Комментарий: Брутальных нокаутов было больше, чем классных боев. Успехи Сауля Альвареса и Деонтея Уайлдера видели все. Джеральд Вашингтон ярко завалил Роберта Хелениуса и еще стоит отметить Марио Барриоса. Нокауты ударом по печени были редкостью в ушедшем году, а Барриос именно с одного попадания вырубил Хуана Хосе Веласко.

Претенденты: Сауль Альварес – Сергей Ковалев – КО 11, Марио Барриос – Хуан Хосе Веласко – КО 2, Деонтей Уайлдер – Доминик Бризил – КО 1, Юниэр Дортикос – Эндрю Табити – КО 10, Джеральд Вашингтон – Роберт Хелениус – КО 8.

Победитель: Деонтей Уайлдер не только в первом раунде вырубил британца Доминика Бризила, но и осенью первым же попаданием нокаутировал кубинца Луиса Ортиса, что укрепляет его позиции в звании лучшего нокаутера года.

СОБЫТИЕ ГОДА

Комментарий: В 2018 году все говорили о Всемирной боксерской Суперсерии, а сейчас применительно к боксу можно было выделить только противостояние Энтони Джошуа и Энди Руиса. Также летом поднималась тема смерти боксеров после боев, а завершился год яркими фрик-боями.

Претенденты: Противостояние Джошуа – Руис, Фрики в боксе, трагедии в ринге

Победитель: Именно фрик-бои затмили собой все остальное. Видимо, в ближайшие годы это направление будет развиваться. А Александра Емельяненко на бой вызвали почти все – от Рахима Чахкиева до Рамзана Кадырова.

АПСЕТ ГОДА

Комментарий: Сенсационных результатов хватало. Хотя Хорхе Линарес уже приучил, что он проигрывает непонятно кому. Никто не вспомнит фамилии тех боксеров, которые его били, за исключением Василия Ломаченко. Про Джошуа и Руиса было уже сказано. Джулиан Уильямс провел невероятную работу и по полочкам разобрал Джаррета Херда, а вот нокаутер Золани Тете улетел в нокаут от Джонариэля Касимеро.

Претенденты: Пабло Сесар Кано – Хорхе Линарес – TKO 1, Энди Руис – Энтони Джошуа – TKO 7, Джулиан Уильямс – Джарретт Херд – UD 12, Джон Риэль Касимеро – Золани Тете – TKO 3, Жан Паскаль – Маркус Браун – TD 8, Иван Редкач – Девон Александер – KO 6.

Победитель: И все-таки вряд ли что-то может сравниваться с победой Энди Руиса, который вышел на замену и навалял действующему чемпиону мира, отправив его на настил ринга четыре раза.

ОГРАБЛЕНИЕ ГОДА

Комментарий: Скандалов было не меньше, чем сенсаций, но выделим три результата. Кубинец Йорденис Угас потерпел четвертое поражение, хотя по существу это было четвертое ограбление в его карьере. Над победой, которую «потерпел» Дмитрий Кудряшов, усомнились даже в Федерации бокса России, а Геннадий Головкин провел свой худший бой в карьере. Притом, что Сергей Деревянченко не показал ничего выдающегося.

Претенденты: Шон Портер – Йорденис Угас – SD 12, Геннадий Головкин – Сергей Деревянченко – UD 12, Дмитрий Кудряшов – Вацлав Пейсар – SD 10.

Победитель: Эстафета в этой номинации остается у российских боксеров. В 2018 году с отрывом от всех лидировал Федор Чудинов, а теперь с таким же отрывом победил Кудряшов. Интересно, что ФБР наказала судей, отдавших победу «Кувалде», но почему-то не настояла на том, чтобы изменить результат боя.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОДА

Комментарий: В этой номинации хватало своих героев. Победа Альфредо Ангуло на Питером Куиллином стала мегасенсацией. Джошуа после досрочного поражения быстро взял себя в руки, а Табисо Мчуну вновь включился с титульную гонку после серии поражений, победив Дениса Лебедева.

Претенденты: Энтони Джошуа, Альфредо Ангуло, Давид Аванесян, Табисо Мчуну, Жан Паскаль

Победитель: Но победителем все же стал Жан Паскаль, который был аутсайдером в боях с Маркусом Брауном и Баду Джеком, но сумел добиваться побед и взять один из промежуточных титулов WBA, а ведь канадца хоронили все еще после второго поражения от Сергея Ковалева. И в 37 лет одержал две такие большие победы.

РАЗОЧАРОВАНИЕ ГОДА

Комментарий: Последняя номинация и явного лидера в ней нет. По сути, Кудряшов потерпел два поражения в этом году, но его уровень уже не был ни для кого секретом. Выступление Геннадия Головкина в бою с Сергеем Деревянченко едва ли тянет на победу. Уж точно не на убедительную. И еще есть Хулио Сесар Чавес…

Претенденты: Хулио Сесар Чавес, Дмитрий Кудряшов, Золани Тете.

Победитель: И именно мексиканский боксер становится победителем в этом номинации. Отказ Чавеса от продолжения бой с Джейкобсом просто необъясним. Совершенно равный поединок, в котором лидировать мог любой из боксеров. Мексиканец сослался на травму руки, но мы неоднократно были свидетелями, как сломавшие руку боксеры, продолжали и побеждали в боях, а Чавес просто «послал всех в какой-то матери». Притом, что встреча должна была пройти в среднем весе, но мексиканец не уложился в лимит и в итоге оказался полутяжем.