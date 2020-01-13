Рой Джонс: Усик очень талантлив, но мне нравится Бивол

– Возможен ли ваш бой с Бернардом Хопкинсом в России?

– Да, он вполне может пройти в России. Может быть в 2021 году. Еще многое нужно будет обсудить, но возможность есть.

– Денис Лебедев возобновил карьеру на один бой. Как насчет реванша с ним?

– Он же закончил уже?

– Да, но что ему мешает еще раз карьеру возобновить.

– Я не против боя и с ним. Вообще, если кто-то готов биться, то давайте. Тем более, что проиграл. Так что, если Денис хочет провести бой – мой ответ «да».

– Ковалев – Альварес. После этого поражения карьера Ковалева закончена?

– Я бы не сказал, что все кончено. Ковалев проигрывал и раньше. Вспомните, как он сначала проиграл бой Элейдеру Альваресу, а потом взял у него реванш. Конечно, в данном случае против Ковалева был Сауль Альварес – это другой уровень. Но карьера Ковалева точно не закончена. У него есть одно важное качество: когда он проигрывает, то возвращается. Ковалева нельзя недооценивать – он не сдается.

– Ковалев назвал людей, которые на него поставили, профанами. Только профаны могли сделать ставку на победу Сергея в этом поединке?

– В общем-то, да. Все, кто разбирается в боксе, понимали, что Альварес очень силен в ударах по корпусу и может завершить карьеру Ковалева. Поэтому было бы странно ставить на Ковалева в таком матче.

– Бетербиев – Гвоздик. Удивила ли вас сила и мощь Бетербиева?

– Нет-нет-нет. Я знаю Бетербиева. Я видел его в спарринге, я видел его во время боя. Он – один из лучших по ударам в полутяжелой весовой категории. Бетербиев просто умеет, черт возьми, бить!

– Бетербиев может победить Канело?

– Возможно. Но Канело не боится силы и мощи соперника. Если Бетербиев сможет не только наносить удары, но и принимать их стойко, то сможет победить Канело. Это был бы очень интересный бой.

– Какие пять лучших боксеров в мире? В любом порядке.

– Теренс Кроуфорд, Василий Ломаченко, Канело Альварес… Сложно выбрать еще. Эррол Спенс… И еще, кто мне реально нравится, Дмитрий Бивол. Мне он очень нравится!

– Вам интересен третий бой между Головкиным и Канело?

– Если честно, то не очень.

– Кто выиграл два предыдущих боя?

– Головкин выиграл первый, Канело второй.

– Кого вы считаете победителем в борьбе Головкина и Деревянченко?

– Я считаю, что Деревянченко выиграл бой. Без вопросов. Это был первый бой, когда Головкин не диктовал свои условия. Деревянченко, чтобы одержать победу в этом бою. Я думаю, что это было сделано ради третьей встречи Головкина и Канело. Когда два больших боксера должны встретиться, а перед этим нужен промежуточный бой, проигрывать нельзя. Это как в случае Оскара де ла Хойи и Феликса Штурма. Этот бой был перед встречей Оскара с Бернардом Хопкинсом. Штурм победил де ла Хойю, но все знали, что впереди у него большой бой с Хопкинсом, поэтому все было сделано, чтобы эта встреча состоялась. И победу отдали ему.

– Вам понравились два последних выступления Ломаченко? С Энтони Кроллой и Люком Кэмпбеллом.

– Мне очень понравилось. Ломаченко для меня – один из лучших и состоявшихся боксеров на данный момент.

– Какие шансы Усика в тяжелом весе?

– Отличные шансы! Усик – прекрасный боец. В нем нет взрывной мощи, но он прекрасный боксер. Мне крайне нравится смотреть его бои. Он невероятно талантлив.

– Что вам нравится и не нравится в России?

– Что мне не нравится, так это безразличие людей к российской сцене бокса. Они не очень сильно интересуются своими профессионалами. А ведь в России достаточно прекрасных профессиональных бойцов. Когда-нибудь они станут лицом мирового бокса. Мне это не нравится, но моя цель – изменить такое положение дел.