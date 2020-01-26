Аброр Турсунпулатов: Ковалев вернет титул еще раз. Он непредсказуем - Советский спорт
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26 января 2020 14:47БоксУсачев Владислав

Аброр Турсунпулатов: Ковалев вернет титул еще раз. Он непредсказуем

Узбекский тренер Аброр Турсунпулатов, работавший с Сергеем Ковалевым, заявил, что российский боксер хорошо выступил в бою с Саулем Альваресом и способен вновь завоевать вакантный пояс по версии WBO.

«РАБОТАЮ ПО МЕТОДИКАМ ЛОМАЧЕНКО»

– Из сборной Узбекистана по боксу, которая четыре года назад стала сенсацией на Олимпиаде, многие перешли в профессиональный бокс. Но в широком смысле пока никто себя не проявил. Почему?
– Когда я приехал в Америку, увидел, насколько велика разница между профессионалами и любителями. Почему? Все профессионалы привыкли проводить многораундовые бои. У наших, советских боксеров, хорошая школа. Это изюминка в мире бокса. Но нашим парням не хватает выносливости, физической подготовки. Это касается любого спорта. Даже футбола. Футболисты европейского и мирового уровня способны спокойно проводить два матча в неделю по 90 минут. Наши – нет. Мы только начинаем в этом плане подтягиваться.

И чувствуется, что нашим боксерам не хватает профессионального опыта. Поэтому я всегда спокойно даю своим подопечным поработать на лапах с другими тренерами. Или сделать что-то еще. Я не ревную, я тоже учусь.

Большую помощь по приезду в США нам оказал Анатолий Николаевич Ломаченко. Я был очень рад нашему знакомству. Каждую неделю я задавал ему по два-три вопроса и анализировал ответы. Можно сказать, что я стараюсь работать по его методикам. Не на сто процентов, конечно.

Еще хороший опыт я получил в лагере Теренса Кроуфорда. Фазлиддин Гаибназаров готовился ко второму бою и нас позвали на спарринги с Кроуфордом в Колорадо. Изначально мы должны были провести там две недели, но не провели даже одной.

Файзик – хороший боксер, мой ученик и олимпийский чемпион. Он закатил сильный бой. После двух спаррингов нас отправили обратно. И я согласен с этим решением. Эти два спарринга больше походили на настоящий бой. Кроуфорд – чемпион мира в профи, Гаибназаров – олимпийский чемпион. Уступать никто не хотел. На второй спарринг приехали даже представители компании Top Rank. Они понравилось увиденное, и нас отправили обратно.

Из этого лагеря я взял на вооружение многое, чего не делал раньше.

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– Гаибназаров неожиданно проиграл Майклу Фоксу. Соперник на 25 сантиметров выше. Зачем выбрали такого боксера? Это ошибка менеджмента, подготовки или повлияло то, что Фокса перед этим победил Шохжахон Эргашев? Вы согласны с тем, что ваш подопечный проиграл?
– Не оспариваю поражение. У нас были свои ошибки. Эргашева знаю с младых лет. Постоянно готовились вместе к чемпионату мира и Олимпиаде. Работали в спаррингах – нормально. Насчет боя, раз нам дали такого соперника, мы должны были побеждать.

Первую половину боя мы выиграли. Затем рефери снял с Гаибназарова очко, и мы начали нервничать. Затем снимают еще очко. Перед седьмым раундом представитель Top Rank говорит: «Нокаут или мы проигрываем». В этот момент я ошибся, сказав: «Файзик, ты должен его нокаутировать». Я не должен был этого говорить. С восьмого раунда Гаибназаров уже не боксировал, ходил и выцеливал удар. Это одна из причин.

Теперь насчет подготовки. Когда Файзик проходил весь лагерь, он выигрывал бои. Перед боем с Фоксом случилась неприятность. Гаибназаров заболел, и пришлось делать уколы. После них он остался без сил, и пришлось набрать вес, чтобы восстановить самочувствие. В итоге последние пять дней перед боем мы тренировались по 12 часов. Я понимал, что в бою Файзик покажет 40 процентов от своих возможностей.

Я его тренирую с 12 лет. Его главный козырь – энергичность. Ее как раз и не было. Мы неправильно подготовились. Много упустили, сбрасывая вес в последний момент. При идеальной подготовке Гаибназаров бы его «сожрал».

– Поражение откинуло вас к самому началу?
– Конечно. Оно сильно помешало, но может оно и к лучшему. Файзик соберется, и за один-два боя мы все вернем.

«С ЛОМАЧЕНКО И НУРМАГОМЕДОВЫМ МЕНЯ РАНО СРАВНИВАТЬ»

– После удачного выступления на Олимпиаде в Узбекистане начался боксерский бум?
– К боксу у нас всегда было хорошее отношение. После Олимпиады возможностей стало еще больше. Ребятам, которые выиграли чемпионат мира в Екатеринбурге, было уделено много внимания от руководства страны. Они находятся на гособеспечении и некоторым положена пожизненная зарплата.

Как воспринимают вас как тренера? Вы – это Анатолий Ломаченко в Украине или Абдулманап Нурмагомедов в России?
– Я не могу назвать себя большой фигурой в любительском боксе. Я работаю с профессионалами и планировал завершить карьеру, когда уйдет мой ученик. В 2017 году меня назвали лучшим тренером Узбекистана, потому что я стал первым специалистом, который подготовил олимпийского чемпиона и чемпиона мира среди профессионалов (Сергей Ковалев). Было приятно, и я подумал, зачем уходить, если я могу передать свой опыт другим тренерам. Сравнить с Ломаченко и Нурмагомедовым меня нельзя. Думаю, что я смогу подняться на этот статус, если стану чемпионом мира вместе с Фазлиддином.

«КОВАЛЕВ – ЛУЧШИЙ БОКСЕР В ИСТОРИИ РОССИИ»

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– Как вы оценивали шансы Сергея Ковалева в бою с Саулем «Канело» Альваресом?
– Мне очень понравился Сергей в бою с Канело. Он показал умный бокс. Что я думал? Ковалеву нужно выйти, показать хороший бокс и сняться, если устанет. Но он боец, у него есть характер. Не снялся. Пропустил и проиграл. Не о чем жалеть.

Я бы хотел, чтобы он рискнул, выбросил сильный удар. У него же есть удар, я это понял, когда поработал с ним на лапах, понял, почему его называют Krusher. После такого удара любой боксер потеряется. Именно этого не хватило Ковалеву, а в остальном все было хорошо. Он провел достойный бой.

– У нас к этому поединку отнеслись более критично. Многие посчитали на своих карточках разгром в пользу Канело…
– С того времени я мало смотрел бокс. Видел буквально этот бой Ковалева и еще поединок Василия Ломаченко. У боксера такого уровня мы всегда можем что-то взять на вооружение себе. За него и за Ковалева я болел, поэтому мне трудно было определить, кому надо отдавать каждый раунд. По большему счету, Сергей не проигрывал бой. Ему не хватало своих ударов, а по боксу он был лучше. На один акцентированный удар Канело приходилось четыре легких удара Сергея. Хотя было понятно, что Ковалеву победу не отдадут.

– Вы говорили, что Ковалеву надо завершать карьеру еще после поражения от Элейдера Альвареса, а ему еще предстоят два поединка по контракту. Реально увидеть в этих боях чемпионский уровень бокса с его стороны?
– Он способен на это. У него колоссальный опыт. Я вообще думал, что после отказа Альвареса от титула WBO он будет драться за вакантный пояс. Он высоко в рейтинге. Пока ему надо отдохнуть, но если ему предоставят возможность вернуть пояс, он сможет это сделать. Поверьте. Он непредсказуем. Когда я сказал, что он должен бросить бокс, у него открылось второе дыхание. Не удивлюсь, если он покажет еще один хороший бой и вновь станет чемпионом мира. Среди всех боксеров, Ковалев для меня – самая большая загадка.

У нас очень сильный менеджер Эгис Климас, который может организовать любой бой. И я не думаю, что дело ограничится двумя боями, и три-четыре может быть.

– Как вы относитесь к Ковалеву как фигуре в историческом масштабе? Это великий боксер?
– Хорошо, давайте по существу. Ковалев – самый титулованный боксер в России. И даже если кто-то повторит его достижения, заслуг Сергея никто не отнимет. Он все доказал еще до поражения Элейдеру Альваресу, а потом он вернул себе пояс и побил Энтони Ярда.

«КОВАЛЕВ – УПРАВЛЯЕМЫЙ БОКСЕР»

– Случаем не видели поединки Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева?
– Бивола, конечно, видел. Мы выступали в одном шоу выступали два раза. Смотрел его бои из раздевалки.

– Если сопоставить их уровень и уровень Ковалева, кого бы вы назвали сильнейшим?
– Бивол моложе всех. Боевого опыта у него мало. Бетербиев выиграл у Александра Гвоздика и получил этот самый необходимый опыт, а его дух я знаю еще по любителям. Победив его, Артур объединил титулы и получил чемпионскую уверенность. Поэтому на данный момент в психологическом плане я бы назвал Бетербиева номером один, а как боксер Ковалев лучше Артура и Дмитрия.

Он показал хороший бокс, даже проиграв. Скорпион умирает после укуса, но «укусит» так что «убьет». Рано сбрасывать со счетом Ковалева. Я не из-за симпатий к нему это говорю. Все это повторил бы даже, если бы мы вместе не работали.

Не в обиду Денису Лебедеву будет сказано, я смотрел его последний поединок. Он – молодец, принял бой, показал характер, проверил себя. Не пошло, завязал. Но такой бокс, который показал Денис, точно не покажет Сергей. Если он упадет на такой уровень, Ковалев не выйдет на ринг, если выйдет – покажет хороший бой.

– Насколько Ковалев – дисциплинированный и управляемый боксер?
– Он послушный. Он где-то хочет свое, спрашивает, а давай «это». Но управляемый. Когда он проиграл бой Альваресу, нужно было менять все, он это осознал и показал хорошие поединки. Никак не назову его непослушным.

«ЛОМАЧЕНКО ВОЙДЕТ В ИСТОРИЮ»

– Как вы можете оценить форму Василия Ломаченко?
– Он стал лучше, чем был. И станет еще лучше. Почему? Он набирает опыт в каждом поединке. Буквально три боя ему понадобилось, чтобы стать чемпионом мира. Ломаченко быстро адаптировался.

– Следующим соперником у него будет Теофимо Лопес…
– Интересное противостояние. Начало боя будет конкурентным, а дальше Василий будет доминировать. У Лопеса есть сильный удар, но Ломаченко его переиграет.

– Если Ковалева вы считаете состоявшейся легендой, если что доказывать Ломаченко?
– Он давно все доказал. Но сейчас он станет абсолютным чемпионом, и это уже совершенно другой статус. Историческое достижение.

«КРОУФОРД И ЛОМАЧЕНКО ЛУЧШЕ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ»

– За какими боксерами вам интересно наблюдать, помимо наших парней? Кто сейчас лидер бокса?
– Однозначно Кроуфорд. Еще нравится «Канело».

– Вам был бы интересен третий бой «Канело» и Геннадия Головкина?
– Нет. Этот бой нужен Головкину только из-за денег.

– А почему Кроуфорд еще не встречался с сильными соперниками? Притом, что в его дивизионе есть Мэнни Пакьяо, Дэнни Гарсия, Шон Портер, Кит Турман и Эррол Спенс.
– Я хорошо знаю ситуацию. Все эти боксеры не хотят встречаться с Кроуфордом. Он победит любого из них. Я обожаю Пакьяо, но на данный момент он не соперник для Кроуфорда. Мэнни однозначно не хочет этой встречи. Турман проиграл Пакьяо и он не ровня Кроуфорду. Спенс ждал, когда наступит хороший момент для раскрутки боя, но попал в аварию. Не думаю, что в ближайшее время они встретятся. Портер? Тоже не соперник. Так что единственный реальный соперник – Спенс.

Кроуфорд – профессор бокса. Он все умеет. Есть Ломаченко и Кроуфорд и все остальные.

– А кто бы победил, если бы они встретились?
– У них ощутимая разница в весе, поэтому Кроуфорд. В техническом плане я чуть выше ставлю Ломаченко. На сантиметр. Они на одном уровне. Мечта любого тренера.

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