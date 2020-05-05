«А перчатки под флаг Италии. Патриот!» Россияне оценили тренировку Соловьева в боксерском ринге

Ролик собран из нескольких видео, на которых Соловьев боксирует с тренером по боксу. Композицию сопровождает динамичный трек Can’t Be Touched, исполняемый экс-чемпионом мира, легендарным боксером Роем Джонсом.

Как известно, Соловьев со школы увлекается боевыми искусствами. По словам 56-летнего телеведущего, у него даже есть черный пояс по каратэ. Во время заочной конфронтации с Уткиным он пригрозил оппоненту «ударом по кумполу», намекнув на свои навыки бойца.

Зрители могли оценить технику ударов Соловьева и в одном из его недавних эфиров на ютубе.

Правда, после этого видео некоторые эксперты и спортивные сайты засомневались в бойцовской подготовке журналиста. Ответом и стало новый ролик под Роя Джонса, который Соловьев подписал так: «Привет спортивным журналистам!» Видимо, подразумевались Уткин и его поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владимир Соловьев (@vrsoloviev) 4 Май 2020 в 10:44 PDT

Разумеется, столь яркая публикация получила массовый отклик у публики. Вот некоторые комментарии.

alabianity:

- Владимир Рудольфович, со всем уважением, зачем тратить время на ответы всем этим несчастным людям, что дразнятся, как детишки в песочнице? Для чего это вам?

dr.kanastra:

- Отлично! Ждем спарринг с Джигурдой! Надеюсь, вы примете вызов! Заднюю не дадите, как обычно!

igorevichya:

- Владимир - красава.... Открыт сезон охоты на уток.

irinapopova7882:

- Показушник.

rplanemo:

- Вызывайте уже на бой Александра Емельяненко, это нынче модно.

mikhail.dediukhin:

- Нормально руки летят, нужно работу корпусом добавить как у Тайсона!

samorukovv_1945:

- У него портфель из кожи, острый ножик перочинный, ох, как лезет он из кожи, чтоб казаться молодчиной!

emonisov:

- А как насчет вашего разрекламированного удара без замаха и обозначения плечом?

vtoroy27:

- Слабая моторика и отсутствие реакции

rommkko:

Да это наш Рокки!

rozhnovskiy_dmitriy:

- А перчатки под флаг Италии… Патриот.

«Итальянская тема» прозвучала во многих комментариях. Это был явный намек на собственность на Апеннинах, которой Соловьева принято попрекать в интернет-пространстве. Однако к боксерским перчаткам журналиста Италия вряд ли имела отношение. Просто у клуба «Ахмат» тоже красно-бело-зеленые цвета.

Добавим, что в двухнедельном противостоянии Соловьева с Уткиным наступила пауза. Зато 2 мая на боксерский поединок ведущего «России 1» вызвал Джигурда. Может, Соловьев решил ответить «да»? Ждем.