Поветкин — Уайт: «Русский Витязь» снова нокаутирует британца?

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Дата боя Александр Поветкин — Диллиан Уайт

Турнир «Битва на скале» пройдет в ночь с 27 на 28 марта в Гибралтаре на футбольном стадионе «Виктория Стэдиум». Арена может вместить до 5 000 человек.

Бой Поветкин — Уайт за пояс временного чемпиона в супертяжелом весе по версии WBC станет главным событием вечера. Ориентировочное начало поединка — 01:00 мск 28 марта.

Поветкин — Уайт: где смотреть прямую трансляцию реванша

В прямом эфире бой Поветкин — Уайт бесплатно покажет телеканал «Рен ТВ». Трансляция боксерского вечера начнется 28 марта в 00:15 мск.

Турнир «Битва на скале» стартует 27 марта в 19:00 мск. Перед главным боем вечера пройдут еще пять поединков:

· Тед Чизмен – Джей Джей Меткалф;

· Фабио Уордли – Эрик Молина;

· Юссеф Кумари – Кейн Бейкер;

· Крис Конго – Майкл Макинсон;

· Эрик Пфайфер – Ник Уэбб.

Поветкин — Уайт 2: коэффициенты и ставки на бой

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает Уайта явным фаворитом реванша. Поставить на Диллиана можно за 1.36 — это примерно 68% вероятности. Сделать ставку на еще одну победу «Русского витязя» можно с коэффициентом 3.20 (28%). Ничья доступна за щедрые 26.0 (4%).

Поветкину уже 41 год. За 39 боев в профессиональном боксе Александр одержал 36 побед (25 нокаутом) при двух поражениях и одной ничьей.

Уайт гораздо моложе россиянина — Диллиану 32 года. В активе британца 29 боев: 27 побед (18 нокаутом) и два поражения.

Предстоящий поединок станет вторым очным противостоянием Поветкина и Уайта. Первый бой прошел 22 августа 2020 года.

Котировки на обоих боксеров в прошлом случае были примерно такими же, как и сейчас. В большей части боя Диллиан оправдывал статус явного фаворита.

В четвертом раунде британец дважды отправил Поветкина в нокдаун, но Александр выстоял. Уже в следующем раунде россиянин нокаутировал Уайта левым апперкотом.

Ближайший бой снова пройдет в формате 12 раундов. 41-летнему Поветкину не выгодно затягивать поединок. Шанс Александра — в очередной раз сокрушить Уайта мощным ударом.

БЕТСИТИ предлагает высокий коэффициент 4.50 на досрочную победу россиянина. Еще более заманчивый вариант — выигрыш Поветкина в 4-6 раунде аж за 13.0.

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