- Сергей провел первый бой с Андре Уордом, потом они провели реванш, в котором Ковалев, к сожалению, не смог победить. Но его карьера не закончена, сейчас он перестраивает ее и только в его силах сделать все так, чтобы быть в топе. Конечно, многие боксеры хотят быть непобежденными, как Флойд Мэйуэзер, но 90 процентов из них рано или поздно проигрывают. Конечно, Сергей в какой-то момент получил то, чего у него не было до этого, - слава, деньги, поклонники, но сейчас судьба дает ему еще одну возможность.

Хоть он, конечно, и не самый молодой парень, но и не старик, он по-прежнему опасен для многих соперников. Сергей может боксировать на высочайшем уровне еще как минимум года четыре и быть на самом верху. Может быть, это возможно в первом тяжелом весе? Кто знает, - передает слова Хопкинса ТАСС.

Напомним, что бой между Сергеем Ковалевым и Вячеславом Шабранским за вакантный титул WBO в полутяжелом весе состоится в ночь с 25 на 26 ноября в Madison Square Garden.