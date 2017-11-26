- Мы увидели прежнего Ковалева, он все такой же быстрый, подвижный, жесткий, который заканчивает бои досрочно. Можно сказать, что у Шабранского ничего не получалось. Я еще до боя говорил, что решающим фактором будет скорость, оно так и было. Сергей намного быстрее, он видел все удары Шабранского. Были бы удары Вячеслава быстрее, было бы Сергею тяжелее, - рассказал Бивол.

Напомним, Сергей Ковалев нокаутировал Вячеслава Шабранского во втором раунде и завоевал чемпионский пояс WBO. Для него это был первый поединок после поражения во втором бою с Андре Уордом.