- Сергей прекрасно провел поединок, это было хорошее возвращение. Мы пока не думаем по поводу следующего соперника, хотя Бетербиев, как я слышала, хотел бы провести объединительный бой. Следующий поединок Сергея запланирован на 3 марта, - заявила Дува.

Напомним, сегодня Сергей Ковалев победил техническим нокаутом во втором раунде украинца Вячеслава Шабранского и завоевал чемпионский пояс WBO в полутяжелом весе.

Его соотечественник Артур Бетербиев владеет титулом IBF.


 

Сергей прекрасно провел поединок, это было хорошее возвращение, - сказала Дува. - Мы пока не думаем по поводу следующего соперника, хотя Бетербиев, как я слышала, хотел бы провести объединительный бой. Следующий поединок Сергея запланирован на 3 марта

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/sport/4759596
Сергей прекрасно провел поединок, это было хорошее возвращение, - сказала Дува. - Мы пока не думаем по поводу следующего соперника, хотя Бетербиев, как я слышала, хотел бы провести объединительный бой. Следующий поединок Сергея запланирован на 3 марта

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/sport/4759596
 
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