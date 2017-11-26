- Сергей прекрасно провел поединок, это было хорошее возвращение. Мы пока не думаем по поводу следующего соперника, хотя Бетербиев, как я слышала, хотел бы провести объединительный бой. Следующий поединок Сергея запланирован на 3 марта, - заявила Дува.



Напомним, сегодня Сергей Ковалев победил техническим нокаутом во втором раунде украинца Вячеслава Шабранского и завоевал чемпионский пояс WBO в полутяжелом весе.

Его соотечественник Артур Бетербиев владеет титулом IBF.





Сергей прекрасно провел поединок, это было хорошее возвращение, - сказала Дува. - Мы пока не думаем по поводу следующего соперника, хотя Бетербиев, как я слышала, хотел бы провести объединительный бой. Следующий поединок Сергея запланирован на 3 марта



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/sport/4759596

Сергей прекрасно провел поединок, это было хорошее возвращение, - сказала Дува. - Мы пока не думаем по поводу следующего соперника, хотя Бетербиев, как я слышала, хотел бы провести объединительный бой. Следующий поединок Сергея запланирован на 3 марта



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/sport/4759596

