- Стиль Шабранского был очень удобен для Сергея. Понравилась (у Ковалева) работа в корпус, передняя рука, понравилось то, что правой достаточно часто попадал. И попадания правой рукой принесли победу. В целом, Сергей быстрее и пластичнее выглядел, а Шабранский немного другого уровня боксер.

Какого-то суперрезкого скачка не увидел, но увидел планомерную работу, что радует. Был план на бой, который сработал. Все хорошо и чисто без каких-то проблем в удобном для себя ритме, - заявил Дрозд.

Напомним, Сергей Ковалев одержал победу техническим нокаутом во втором раунде и вернул себе чемпионский пояс WBO, которого он лишился после первого поражения в поединке с Андре Уордом.