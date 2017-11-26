- Ковалев провел бой в своем стиле. Заметно, что некоторые его качества стали лучше, особенно при атакующих действиях, но не было особой страсти смотреть поединок, потому что соперник не был склонен к боевым действиям, не было накала борьбы и острых комбинаций, которые бы угрожали Сергею.

Но для очередного боя при возвращении на ринг после двух поражений это вполне нормально. Это придаст ему уверенности в себе на пути к возвращению былой славы.

Ковалеву надо провести еще несколько подобных боев, чтобы выйти уже на более серьезных соперников для убедительного возвращения на ринг, потому что два поражения подряд все же подрывают психологию боксера, - рассказал Зимин.

Напомним, Сергей Ковалев одержал победу техническим нокаутом во втором раунде и вернул себе чемпионский пояс WBO, которого он лишился после первого поражения в поединке с Андре Уордом.