- Ковалев хорошо провел бой, все сделал по-гроссмейстерски. Я ждал большего от Шабранского, но, к сожалению, все удары Ковалева залетали в одно и то же «окно».

Сергей выглядел мобилизованно, собранно, был хорошо мотивирован. Но Шабранский - не тот уровень, - заявил Кравцов.

Напомним, Сергей Ковалев добился победы над Шабранским техническим нокаутом во втором раунде.