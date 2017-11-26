Эдуард Кравцов: Шабранский — не уровень для Ковалева
Главный тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов подвел итоги поединка Сергей Ковалев — Вячеслав Шабранский.
- Ковалев хорошо провел бой, все сделал по-гроссмейстерски. Я ждал большего от Шабранского, но, к сожалению, все удары Ковалева залетали в одно и то же «окно».
Сергей выглядел мобилизованно, собранно, был хорошо мотивирован. Но Шабранский - не тот уровень, - заявил Кравцов.
Напомним, Сергей Ковалев добился победы над Шабранским техническим нокаутом во втором раунде.