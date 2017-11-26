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Сергей Ковалев: «Вечно молодой, вечно пьяный» – это уже прошлый век!

«Бой показал, что Сергей в отличной форме. Он в очередной раз доказал, что является одним из лучших боксеров мира не только в этом весе, и заслуженно получил пояс чемпиона. У Шабранского практически не было шансов. Теперь в этом весе складывается интересная ситуация, при которой поясами владеют отличные боксеры, а трое из четырех являются россиянами, желающими проводить бои с лучшими соперниками и объединять титулы. Если такое желание появится и у Адониса Стивенсона, то в 2018 году нас ожидают замечательные бои», - написал Гассиев на своей странице в Instagram.

Напомним, что Ковалев стал чемпионом мира по версии WBO после победы над Вячеславом Шабранским во второй трехминутке. 

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