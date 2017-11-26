- Начав совместную работу, прежде всего мы должны были развивать имеющиеся навыки. Улучшить физическое и психологическое состояние.

Первый бой после двух неудач был важен во всех смыслах. Считаю, его содержание и результат вернут Сергею уверенность. Уже видно: он полностью восстановился после Уорда, пребывает в хорошем настроении.

Теперь надо догонять означенные выше компоненты в других аспектах — технике и тактике, - передает слова Турсунпулатова «Газета.Ru».

Напомним, Ковалев в Нью-Йорке победил украинца Вячеслава Шабранского техническим нокаутом во втором раунде, вернув себе звание чемпиона мира по версии WBO.

Сергей в ноябре 2016 года уступил американцу Андре Уорду единогласным решением судей в бою за титулы WBA (Super), IBF и WBO, а в июне 2017 года в матче-реванше вновь проиграл американцу техническим нокаутом в восьмом раунде.