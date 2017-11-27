– Да, досрочную победу точно не планировали, – приводит слова Турсунпулатова "Газета.Ru". –Договорились: если хорошо попадешь, не надо сразу идти на добивание. Пусть Шабранский еще чуть-чуть побоксирует. Потому что закончить все сразу может и не получиться. Зато велик риск потратить много сил. И в следующих раундах станет трудно.

Многие говорили, что Сереге будет непросто, пророчили интенсивную работу соперника по корпусу. Предостерегали даже. Но бой стартовал, и не Шабранский – а Ковалев принялся бить в туловище. Хорошо задействовал «дальнюю» руку. Я даже кричал Сергею: «Не надо торопиться, все нормально. Продолжай в том же духе.