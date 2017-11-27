Напомним, что 30-летний Алексей Папин в этом году провел уже три поединка и во всех одержал досрочные победы.

32-летний Исмаил Силлах перешел в первый тяжелый вес в 2015 году и провел в этом весе шесть поединков, одержав четыре победы.

«Есть интрига. Силлах обладает значительным опытом. У него американская школа профессионального бокса. Для Папина это будет очередной хороший и непростой экзамен. Не могу назвать фаворита в этом бою. Но бой будет интересный. Даже сложно представить развитие событий.

Я в этом бою не работаю, поэтому как зритель: мне кажется, что Папину важно попасть и победить Силлаха в первой половине боя. Силлах – опытный боец. Он по любому просчитает дистанцию и будет набирать от раунда к раунду. Папин – боксер более ударного типа. Он может устать во второй половине, если будет гоняться за соперником. Тогда шансов больше будет у Силлаха.

Стратегически, я был дал совет Папину: лучше побоксировать. И прибавить ближе к середине. Я думаю, что в команде Силлаха понимают, что Папин, скорее всего, будет стараться попасть и попасть сразу. Поэтому такой тактикой его можно было бы удивить», - сказал Лучников.