«Нет, любительский бокс совершенно не уступает по зрелищности профессиональному. Самое главное, невозможен бокс профессиональный без любительской школы. Но в то же время долгое пребывание в любительском боксе порой мешает.

В любителях «сыпят» на количество ударов. У профессионалов все иначе. Вместо 20 минут боя необходимо продержаться 50 минут. Здесь уже нужно распределить время и силы. Можно начать бой, серединку походить, погулять, концовку собрать. А в любителях «Огонь! Пли!» и выстреливаешь всем, чем можешь. Однако те, кто успевает в любителях провести по 300-400 боев при переходе в профессионалы, испытывают большие трудности.

Отпечаток любительского бокса всегда будет оставаться и мешать. Я это могу сказать по себе. У меня самого под 300 боев в любителях, и до сих пор я делаю ошибки, которые непозволительны профессионалу. Я считаю, 100 боев в любителях достаточно для того, чтобы заложить базу», – цитирует Лебедева пресс-служба Союза ММА.