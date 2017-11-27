Свыше 100 спортсменов из 13 стран приняли участие в розыгрыше наград в 10-ти весовых категориях. Чемпион мира по версиям WBA Денис Лебедев рассказал о своих о впечатлениях от соревнований, отличии любительского от профессионального бокса, а также о роли бокса в его жизни.

- Денис, какие впечатления от Белоярского и от Кубка мира нефтяных стран?

- Кубок мира - серьезное международное мероприятие с хорошей организацией. В глубинке все немного иначе, есть доброта и искренность.В наше время это большая редкость. В Москве и Подмосковье жители уже пожестче, суровее. Здесь очень легко находиться. Сегодня проснулся, выглянул в окно. Морозец, солнце — этого уже достаточно для того, чтобы улыбнуться и зарядиться хорошим настроением.

- Ваши впечатления от боксерских поединков на Кубке Нефтяных стран, уступает ли по зрелищности любительский бокс профессиональному?

- Нет, совершенно. Самое главное, невозможен бокс профессиональный без любительской школы. Но в то же время, долгое пребывание в любительском боксе порой мешает. В любителях «сыпят» на количество ударов. У профессионалов все иначе. Вместо 20 минут боя необходимо продержаться 50 минут. Здесь уже нужно распределить время и силы. Можно начать бой, серединку походить, погулять, концовку собрать. А в любителях «Огонь! Пли!» и выстреливаешь всем, чем можешь. Однако те, кто успевают в любителях провести по 300-400 боев при переходе в профессионалы испытывают большие трудности. Отпечаток любительского бокса всегда будет оставаться и мешать. Я это могу сказать по себе. У меня самого под 300 боев в любителях, и до сих пор я делаю ошибки, которые непозволительны профессионалу. Я считаю, 100 боев в любителях достаточно для того, чтобы заложить базу.

- Во время визита в Белоярский у вас прошла со зрителями турнира. Среди них много детей, кто только начал заниматься боксом. Что, на ваш взгляд, значат для них подобные встречи?

- Наверное, самая значимая встреча - это встреча с Александром Борисовичем Лебзяком. Я приехал проходить службу в армии, в ЦСКА. Тогда я впервые увидел живую легенду, тогда еще действующего спортсмена Александра Лебзяка. Никакой звездности, никакой дистанции или барьера я не почувствовал. Он рассказал штук 50 анекдотов, поддержал и дал совет не спешить, осмотреться, упорно тренироваться и не поддаваться соблазнам. Из сборной Старого Оскола я приехал в столицу, тут у некоторых людей меняется мировоззрение, цели и задачи. Лебзяк дал мне несколько советов, которые и помогли стать тем, кем я стал. Дискотеки, развлечения, московские огни и салюты – это все осталось в стороне. Вскоре я попал к великому тренеру Владимиру Александровичу Лаврову и начал выигрывать турнир за турниром. Так я и оказался там, где я нахожусь сейчас. Всем, что у меня есть хорошего, я обязан Его Величеству Боксу. Это он привел меня туда, где я нахожусь сейчас. Меня любят люди, я отвечаю им тем же.

Хотел бы еще раз отметить: бокс - не драка. Это удивительный вид спорта, где люди выясняют, кто сильней. Соревнования, где есть шишки, кровь, гематомы, но по окончании боя соперники обнимаются, улыбаются друг другу и даже крепко дружат.

- Наверняка многие даже не догадываются, сколько труда стоит за чемпионским титулом?

- На самом деле бой за звание чемпиона – это красивая, яркая картинка, уважение и почет, но дорога к ним длинная и сложная. Через столько травм приходится пройти, столько крови пролить. Это постоянное лишение себя чего-то. Ты не можешь съесть плитку шоколада или торт, ведь они дадут лишний вес. Тебе нужно съесть куриную грудку, отказаться от соли и сахара, нужно вовремя ложиться спать. Приходится пропускать дни рождения друзей, ведь в 10 вечера у тебя отбой, потому что в 5 утра уже вставать и идти на пробежку. Необходимо ложиться спать и в обед, иначе к вечеру будешь «вареным» и не сможешь качественно провести тренировку. Если сейчас собрать все мои спортивные костюмы, носки, футболки, шорты, кроссовки, шлемы и перчатки, наверное, даже в большой комнате все это не поместится. Сколько я износил, застирал, протер до дыр одежды и обуви. Одних кроссовок пар 200.

Каждый день – это преодоление самого себя. Когда я хожу на тренировку, то перед ее началом застаю в зале детей, занимающихся боксом. Я даю им задание подтянуться на турнике. «Сколько раз?» - спрашивают они. Я всегда отвечаю: «До усталости и еще три раза». Именно эти три раза, сделанные через «не могу», и принесут пользу.

Профессиональный спорт – это всегда преодоление трудностей, неизбежные травмы, износ организма и тяжелая, каждодневная работа. Как только на тебя надели медаль или пояс чемпиона, необходимо работать дальше. Многие гнутся, как гвозди под ударом молотка, не справляются, а кто-то выдерживает. Неизбежно одно, человек, занимающийся спортом – это почти всегда хороший человек, умеющий дружить, уважать и помогать своим товарищам

- Какой бой стал для вас самым запоминающимся?

- Я хорошо запомнил один из первых своих боев. Тогда проиграл, мне попался напористый соперник. Потом очень переживал и плакал. Также мне запомнился бой с Гильермо Джонсом. Это был очень тяжелый бой, где у меня в результате рассечения образовалась большая гематома. Стоял вопрос, останавливать или не останавливать бой. Я бы сам никогда не согласился на остановку боя. Поэтому, наверное, правильно, что такое решение принимает команда. Еще одним значимым боем стал мой недавний поединок с Муратом Гассиевым. Бой был равным, к сожалению, судьи склонились на сторону моего соперника. До сих пор считаю, что тогда победил я. Тем не менее, это спорт, у меня нет вопросов или претензий ни к кому. Проехали, идем дальше.

- Скоро вам предстоит защита титула. Кого бы хотелось видеть соперником?

- Сейчас идет турнир «Большая восьмерка», в котором участвуют четыре чемпиона и четыре претендента. Меня сразу пригласили участвовать в нем, но судьба сложилась иначе. В этот период у меня тяжело болела мама, сейчас ее уже нет в живых. Я был бы очень рад, если бы мне предоставили шанс подраться с победителем серии. Он будет определен весной. Думаю, это мог бы получиться хороший бой. А если победителем станет мой недавний соперник Мурат Гассиев, это для меня это стало бы хорошим шансом доказать, кто же на самом деле победил в первом бою.