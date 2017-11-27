На завершившемся в Белоярском (Югра) XV Кубке мира нефтяных стран, посвященном памяти Героя Социалистического Труда Фармана Салманова, россияне одержали победы в девяти финальных поединках, прочно закрепившись на верхней строчке турнирной таблицы.

Всего хозяева соревнований (в 4-х весовых категориях у женщин и в 10-ти у мужчин) положили в свою копилку 35 медалей: 9 золотых и серебряных, 17 бронзовых наград. На втором месте завершили выступление казахские боксеры (6 медалей - по 2 каждого достоинства), на третьем месте - команда Узбекистана (4 медали - одно "золото" и три "серебра"). В международных соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 17 стран.



В личном зачете на высшую ступень пьедестала почета поднялись отечественным мастера ринга:

Александра Ордина (64 кг),

Любовь Юсупова (81 кг),

Артыш Соян (49 кг),

Григорий Лизуненко (64 кг),

Константин Мишечкин (69 кг),

Андрей Ковальчук (75 кг),

Нажимутдин Шамсутдинов (81 кг),

Василий Зверян (91 кг)

Сергей Егоров (свыше 91 кг).