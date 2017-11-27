Стала известна дата проведения полуфинала Всемирной боксерской суперсерии в тяжелом весе между Александром Усиком и Майрисом Бриедисом.

Как сообщает vringe.com, бой пройдет 27 января. Скорее всего, поединок состоится в Риге. Напомним, во втором полуфинале россиянин Марат Гассиев будет противостоять кубинцу Юниэру Дортикосу.

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