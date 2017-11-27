-Чем-то подготовка к бою с Бриедисом будет отличаться от других. Чем интересен латвиец?

- Интересен тем, что у него есть пояс WBC, и это будет объединиловка. Победитель получит два пояса. О его слабых и сильных сторонах я не задумываюсь, а просто готовлюсь – мы с тренером просматриваем его поединки. Казалось бы со стороны, что достаточно простой парень. Но это не так.

- Если выиграете Суперсерию и заберете все пояса, будет к чему стремиться в тяжелом весе?

- Всегда есть к чему стремиться. Посмотрим, кто останется в тяжелом весе и с кем будет интересно боксировать. А потом есть же еще супертяжелый вес, в котором можно себя попробовать, - цитирует Усика «Сегодня».

Ранее сообщалось, что поединок, скорее всего, состоится в Риге 27 января.