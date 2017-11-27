Украинский боксер первого тяжелого веса Александр Усик дал понять, что он хотел бы встретиться на ринге с британцем Энтони Джошуа.

- Вы говорили о бое за все пояса с Энтони Джошуа. Это вам действительно интересно?

- Конечно! Это будет интересно всему миру.



- Это значит, что, на ваш взгляд, именно Джошуа сейчас король супертяжей?

- Не то, чтобы король. Да, и у Уайлдера есть пояс, у Паркера... Там вообще столько ребят, с кем можно боксировать и сделать хорошие бои. И нужно прилично потрудиться, чтобы одержать победу. Но наиболее интересен, на мой взгляд, Джошуа. Он побил Владимира (Кличко) и занял первое место, - цитирует Усика «Сегодня».

Напомним, что поражение нокаутом от Джошуа стало последним в карьере другого украинца, экс-чемпиона мира в тяжелом весе Владимира Кличко.