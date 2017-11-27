Сообщается, что американец интенсивно тренируется и готовится к тому, чтобы вновь провести бой на профессиональном ринге. Пока неизвестно, кто станет его соперником в случае возвращения. Также сообщается, что Флойд сейчас в хорошей физической форме.

40-летний Флойд Мэйвезер провел 50 боев на профессиональном ринге и во всех победил, 27 раз нокаутировав соперников. По одной из версий, он может провести еще один бой против бойца ММА Конора Макгрегора, которого он победил в своем последнем поединке.