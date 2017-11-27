Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Папин нанес чувствительное поражение украинцу Исмаилу Силлаху. Россиянин уже в первом раунде послал своего соперника в тяжелый нокаут.

В другом поединке вечера украинец Арнольд Хегай, выступающий в первом легком весе, под занавес боя отправил в нокаут россиянина Валерия Третьякова. Также Алексей Егоров и Андрей Князев оспаривали титул чемпиона России в первом тяжелом весе. Победу техническим нокаутом в четвертом раунде одержал Егоров.