В поединке за звание претендента на титул чемпиона мира по версии WBA россиянин Эдуард Трояновский победил парагвайца Карлоса Мануэля Портильо.

Встреча проходила в Москве и завершилась досрочной победой Трояновского в первом раунде. Эдуард поймал соперника ударом справа, после чего парагваец оказался на настиле и не смог продолжить поединок.

Для 37-летнего россиянина эта победа стала 27-й в карьере (24 – нокаутом), при одном поражении, которое он потерпел в бою с Джулиусом Индонго в декабре 2016-го. Для Портильо же это поражение стало первым на профессиональном ринге, в его активе 21 победа (16 – нокаутом).