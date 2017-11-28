«Извиняюсь, что так быстро закончился бой. Планировал, что он будет дольше, но появилась возможность, которой я воспользовался. События не успели сильно развиться, поэтому не ощутил класс соперника, ему, видимо, было очень сложно пропускать мой левый прямой, он не мог подобрать дистанцию, а это мой конек. Он нанес один удар в защиту, тогда я понял, что это очень жестко.

Надеюсь, что в следующем году проведу снова чемпионский бой. Хотелось бы выйти на ринг к лету. Я готовился три месяца к этому бою, очень устал, поэтому теперь только домой, к семье и на заслуженный отдых», - приводит слова Трояновского ТАСС.