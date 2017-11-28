Чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин готов провести реванш против Сауля Альвареса в Мексике.

"Честно говоря, это отличная идея. Я хочу подраться на стадионе «Ацтека». Чувствую, что готов к этому. Если Альварес хочет, то я готов. Но вам стоит спросить об этом у него", – цитирует Головкина ESPN.

Напомним, первый поединок Головкина и Альвареса состоялся 17 сентября в Лас-Вегасе. По итогам 12 раундов судьи зафиксировали ничейный результат.

Ранее сообщалось, что реванш может состояться 5 мая.