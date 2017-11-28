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Ранее сообщалось, что обладатель титула WBC может встретиться с Энтони Джошуа, который владеет поясами IBF/IBO/WBA.

"Уайлдер отлично поработал над собой. Думаю, он потрясающий панчер, хороший боксер и неудобный соперник. Деонтей может нанести серьезный урон многим боксерам. 

На мой взгляд, он нокаутирует Джошуа. Просто потому, что умеет наносить удары в движении, а Энтони стоит на месте и бьет в блок из перчаток», – цитирует Фьюри BoxingScene.

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