Напомним, украинский спортсмен встретится с представителем Кубы 9 декабря в Нью-Йорке.

"Уверен, он будет драться так, будто это его последний бой. Думаю, Ригондо постарается дистанцироваться. Лично я никогда не видел, чтобы он агрессивно вел поединок.

Я отрабатываю все удары. Мне нравится "оттачивать" какой-нибудь один удар, потому что это сделает меня интересным. Люблю показывать людям, что бокс богат на возможности и вы можете делать различные вещи", – цитирует Ломаченко BoxingScene.

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