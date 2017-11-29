Чемпион мира в первом легком весе по версии WBO Василий Ломаченко дал комментарий перед боем против Гильермо Ригондо.

Напомним, украинский спортсмен встретится с представителем Кубы 9 декабря в Нью-Йорке.

"Уверен, он будет драться так, будто это его последний бой. Думаю, Ригондо постарается дистанцироваться. Лично я никогда не видел, чтобы он агрессивно вел поединок.

Я отрабатываю все удары. Мне нравится "оттачивать" какой-нибудь один удар, потому что это сделает меня интересным. Люблю показывать людям, что бокс богат на возможности и вы можете делать различные вещи", – цитирует Ломаченко BoxingScene.