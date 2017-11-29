Сборная России вернулась в Москву с шестью медалями первенства мира среди юниорок 17-18 лет, которое прошло в Индии.



Победы одержали Анастасия Шамонова (до 75 кг) и Кристина Ткачева (свыше 81 кг). Серебряными призерами турнира стали Екатерина Молчанова (до 51 кг), Екатерина Дынник (до 64 кг), Наталья Сычугова (до 69 кг) и Анастасия Рыбак (до 81 кг).



Триумфаторов соревнований торжественно встречали с цветами в Шереметьево. Получив поздравления, спортсменки разъехались по регионам.



Напомним, что в неофициальном общекомандном зачете сборная России заняла второе место (2-4-0). Первое место у команды Индии (5-0-2), третьими стали представительницы Казахстана (1-2-2).